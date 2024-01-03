А фотографии, сделанные телескопом, можно смело отнести к самым лучшим изображениям космоса. Сегодня на Men 24 мы покажем тебе подборку таких.

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Супертелескоп Джеймс Уэбб показал нам глубины Вселенной

Инфракрасная космическая обсерватория заглянула в историю Вселенной на 13,5 миллиарда лет – столько времени издали шел к нам свет. Причем многие сфотографированные объекты оказались более яркими, массивными и лучше сформированными, чем считали ученые. Следовательно, телескоп Джеймс Уэбб уже меняет научное мышление.



Снимок туманности, сделанный телескопом JWST / Фото NASA, ESA, CSA



Созвездие Кассиопея А, остатки сверхновой с основным кольцом в 15 световых лет / Фото NASA, ESA, CSA



Юпитер в инфракрасном свете с вершинами конвективных аммиачных облаков / Фото NASA, ESA, CSA



Галактика Водоворот M51 – она видна и в бинокль, но Уэбб показывает невероятные детали / Фото NASA, ESA, CSA

Интересно знать: телескоп Джеймс Уэбб – это не только о фото. Более 70% работы – это спектроскопический анализ космических объектов, благодаря чему астрономы получают информацию о химическом составе, температуре, плотности и скорости объектов.



Молекулярное облако Хамелеон I за 630 световых лет содержит частицы льда / Фото NASA, ESA, CSA



Стрелец С возле центра галактики – фотография охватывает 50 световых лет и полмиллиона звезд / Фото NASA, ESA, CSA



Галактика NGC 3256 в созвездии Паруса – результат столкновения двух галактик 500 миллионов лет назад / Фото NASA, ESA, CSA



Крабовидная туманность – остатки сверхновой, расположенные за 6500 световых лет в созвездии Тельца / Фото NASA, ESA, CSA

К слову: Джеймс Уэбб, как планировалось, должен был прослужить около 10 лет. Но экономия топлива и точные расчеты увеличили эту потенциальную цифру до 20 лет, если не больше. Так что астрономы могут не спешить со своими наблюдениями и применять долгосрочный, стратегический подход к работе. И мы с вами увидим еще немало замечательных космических фотографий.



Сатурн выглядит мрачно из-за метана в атмосфере, поглощающей инфракрасное излучение / Фото NASA, ESA, CSA



Звезда-младенец HH212, ей от силы 50 тысяч лет и диаметр у нее в 1,6 светового года / Фото NASA, ESA, CSA



JADES-GS-z13-0 – самая ранняя подтвержденная галактика, возникшая лишь через 325 миллионов лет после Большого взрыва / Фото NASA, ESA, CSA, иллюстрация BBC



Звездное скопление IC 348 в Персее – это тонкие нити газа и потоки пыли между кластерами ярких звезд / Фото NASA, ESA, CSA



WHL0137-LS Эарендел, Утренняя заря – ее считают самой отдаленной от Земли и первой из известных звезд / Фото NASA, ESA, CSA, иллюстрация BBC

Заметь: именно телескоп Джеймс Уэбб подтвердил, что свет от Утренней зари выпущен через 900 миллионов лет после Большого взрыва и летел к Земле 12,9 миллиарда лет.



Туманность Ориона можно увидеть в ночном небе невооруженным глазом, имеет 4 световых года в поперечнике / Фото NASA, ESA, CSA