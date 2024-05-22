Первое упоминание об аперитиве приписывают аскету V века Диадоху Фотийскому. "Люди должны избегать употребления тех искусственных смесей, которые называются аперитивами – они открывают путь к желудку для большой трапезы", – писал он. Так что самое время узнать...

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Какой классический аперитив подходит твоему знаку Зодиака

Овен – Negroni. Овном руководит Марс – раскаленная, зажигательная планета действия и агрессии. А споры о происхождении Негрони – это как раз драка в баре, и она очень интересная.

– Negroni. Овном руководит Марс – раскаленная, зажигательная планета действия и агрессии. А споры о происхождении Негрони – это как раз драка в баре, и она очень интересная. Телец – Bourbon and Blood. Если спровоцировать быка, то и знак, и тотем возжелают крови. Бурбон с кровью, украшенный веточкой эстрагона, идеально подходит для этих причудливых людей.

– Bourbon and Blood. Если спровоцировать быка, то и знак, и тотем возжелают крови. Бурбон с кровью, украшенный веточкой эстрагона, идеально подходит для этих причудливых людей. Близнецы – Vodka martini. Мартини, это когда три много, одна – мало, а две – как раз. Так что, мартини – воплощение правды о двойной природе Близнецов.

– Vodka martini. Мартини, это когда три много, одна – мало, а две – как раз. Так что, мартини – воплощение правды о двойной природе Близнецов. Рак – Ouzo. Раками руководит капризная Луна, поэтому их трудно предсказать и с ними трудно справиться, как и со вкусом и эффектом этого аперитива на основе аниса.

– Ouzo. Раками руководит капризная Луна, поэтому их трудно предсказать и с ними трудно справиться, как и со вкусом и эффектом этого аперитива на основе аниса. Лев – French 75. Всегда ищет кого-то или что-то, чтобы отпраздновать, и никогда не боится сам стать поводом, Лев – шампанское Зодиака, важнейший компонент в коктейле.

– French 75. Всегда ищет кого-то или что-то, чтобы отпраздновать, и никогда не боится сам стать поводом, Лев – шампанское Зодиака, важнейший компонент в коктейле. Дева – Pimm's Cup. Девы являются скрытыми девиантами, которые кажутся правильными или расплывчатыми в суждениях. Pimm's, английский аперитив, полон растительных нот, идеально вписывается в эту концепцию.

Аперитив – отличный способ возбуждения аппетита, но какой именно выбрать? Подскажет астрология / Фото freepik

Весы – Vesper. Это знак, которому трудно принять решение, и его легко склонить к излишествам. Веспер сам отвечает на дилемму "водка или джин", настаивая на обоих. И плюс шипучий лимонный коктейль!

– Vesper. Это знак, которому трудно принять решение, и его легко склонить к излишествам. Веспер сам отвечает на дилемму "водка или джин", настаивая на обоих. И плюс шипучий лимонный коктейль! Скорпион – Last Word. Этот знак скорее умрет, чем попросит прощения, и всегда оставит за собой последнее слово. А этот коктейль, горько-сладкий, замечательный для закрытого клуба Скорпионов.

– Last Word. Этот знак скорее умрет, чем попросит прощения, и всегда оставит за собой последнее слово. А этот коктейль, горько-сладкий, замечательный для закрытого клуба Скорпионов. Стрелец – Gimlet. Это знак, который делает что-то из ничего, миллиард долларов из банкротства и лимонад из лимонов. Лечебная норма лаймового сока с порцией джина – именно то, из чего формируются мечты лучника.

– Gimlet. Это знак, который делает что-то из ничего, миллиард долларов из банкротства и лимонад из лимонов. Лечебная норма лаймового сока с порцией джина – именно то, из чего формируются мечты лучника. Козерог – Carpano Antica Americano. Это энергичный знак, любящий клубное кресло, надежный портфель акций и правду за собой. А этот вермут – всесторонний и насыщенный, каким стремится быть каждый Козерог.

– Carpano Antica Americano. Это энергичный знак, любящий клубное кресло, надежный портфель акций и правду за собой. А этот вермут – всесторонний и насыщенный, каким стремится быть каждый Козерог. Водолей – Bitter Giuseppe (Cynar Manhattan). Визитная карточка каждого Водолея – чудаковатость, а Cynar сделан с эссенцией артишока. Матч-пойнт.

– Bitter Giuseppe (Cynar Manhattan). Визитная карточка каждого Водолея – чудаковатость, а Cynar сделан с эссенцией артишока. Матч-пойнт. Рыбы – Aperol Spritz. Как и Рыба, Апероль кажется легким, безобидным способом провести день. Но будь внимательным, потому что и вывеска, и напиток здесь – это наркотик-шлюз. Пять глотков, и ты проснешься в переулке без обуви, рубашки и достоинства.

Важно! Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.