Ясна річ, що найкращий час для заняття сексом – той, коли ви удвох хочете займатися сексом. І ніяк інакше. Але, якщо вірити одному з опитувань, є все ж певні проміжки часу, коли це заняття може принести якомога більше задоволення вам обом. Тож візьми на озброєння, коли наступного разу пропонуватимеш коханій інтимну зустріч.

Дослідники з Forza Supplements у Великій Британії провели опитування, в якому взяли участь 1000 респондентів. Їм поставили просте питання: "Коли, на їхню думку, найкращий час для різних повсякденних справ, включаючи секс". І, як виявилося, саме ранку віддали перевагу більшість.

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Опитування показало, що найкращий час для сексу – близько 7:30 ранку. Але якщо ти не готовий надто рано прокидатися, то засмучуватися не варто. Оптимальний час – у межах 45 хвилин після пробудження.

Для тих, хто асоціює час для сексу з вечором і запаленими свічками, такі результати опитування можуть здатися дещо дивними. Але дослідники Forza відзначили, що "рівень енергії досягає максимуму після хорошого нічного відпочинку". А це означає, що у тебе, ймовірно, буде краща витривалість у ліжку. Тож і саме заняття сексом подарує більше задоволення.

Приплив ендорфінів, викликаний сексом, знижує кров'яний тиск і рівень стресу, а також змушує нас почуватися оптимістичнішими до кінця дня,

– кажуть дослідники.



Учені рекомендують займатися сексом протягом 45 хвилин після пробудження / Фото Unsplash

Але варто розуміти, що 1000 респондентів – скромне число для нормальної вибірки. Тож цілком і повністю покладатися на результати дослідження все ж не варто. Ми ж рекомендуємо просто наступного разу спробувати дійсно зайнятися сексом зранку. Це особливо актуально для тих, хто працює зараз з дому.

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