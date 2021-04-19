Понятное дело, что лучшее время для занятия сексом – то, когда вы вдвоем хотите заниматься сексом. И никак иначе. Но, если верить одному из опросов, есть все же определенные промежутки времени, когда это занятие может принести как можно больше удовольствия вам обоим. Поэтому возьми на вооружение, когда в следующий раз будешь предлагать возлюбленной интимную встречу.

Исследователи из Forza Supplements в Великобритании провели опрос, в котором приняли участие 1000 респондентов. Им поставили простой вопрос: "Когда, по их мнению, лучшее время для различных повседневных дел, включая секс". И, как оказалось, именно утру отдали предпочтение большинство.

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Опрос показал, что лучшее время для секса – около 7:30 утра. Но если ты не готов слишком рано просыпаться, то расстраиваться не стоит. Оптимальное время – в пределах 45 минут после пробуждения.

Для тех, кто ассоциирует время для секса с вечером и зажженными свечами, таковы результаты опроса могут показаться несколько странными. Но исследователи Forza отметили, что "уровень энергии достигает максимума после хорошего ночного отдыха". А это значит, что у тебя, вероятно, будет лучше выносливость в постели. Поэтому и само занятие сексом подарит больше удовольствия.

Приток эндорфинов, вызванный сексом, снижает кровяное давление и уровень стресса, а также заставляет нас чувствовать себя более оптимистичными до конца дня,

– говорят исследователи.



Ученые рекомендуют заниматься сексом в течение 45 минут после пробуждения / Фото Unsplash

Но следует понимать, что 1000 респондентов – скромное число для нормальной выборки. Поэтому целиком и полностью полагаться на результаты исследования все же не стоит. Мы же рекомендуем просто в следующий раз попробовать действительно заняться сексом утром. Это особенно актуально для тех, кто работает сейчас из дома.