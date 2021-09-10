Найпоширеніші помилки під час набору м'язової маси та як їх виправити

Хадсон і Брендон Вайт, також відомі як хлопці Buff Dudes, часто діляться власним досвідом випробування різних підходів до фітнесу та харчування. У своєму останньому відео вони розповідають про помилки новачків, яких вони припустилися, коли вперше почали нарощувати м'язи у тренажерному залі.

Хлопці також пояснили, як їм вдалося впоратися з цими помилками та перешкодами. Тож ми б рекомендували прислухатися до них. Хадсону та Брендону точно є що тобі сказати!

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Поширені помилки під час нарощування м'язів

Брендон розповідає, що спочатку його стримували непослідовні тренування та відсутність чітко визначених цілей.

Настав час стати трохи серйознішим, тому я вирішив взяти участь у змаганнях з бодибілдингу, і це безперечно змінило правила гри,

– розповідає він.

Йому це дало тверду мету, до якої він повинен прагнути. Тож це позитивно вплинуло на його послідовність. Тепер Брендон не лише ходив до спортзалу, а й дійсно відстежував свої калорії, споживаючи певну кількість щодня.

"Я помічав значні успіхи у тренажерному залі, що спонукало мене працювати ще старанніше", – додає Брендон.

У Хадсона була схожа проблема. Але йому ще й просто бракувало ваги. Тож він врешті-решт збагнув, що споживав надто багато калорій, віддаючи пріоритет білку замість того, щоб дотримуватися балансу усіх макроелементів. Його тренування були недостатньо послідовними, що означало: він таки додавав у вазі, але нарощував м'язову масу.

"Коли я їв вуглеводи, це були в основному непотрібні вуглеводи, що складаються з величезної кількості цукрів. Їв значно більше, ніж просто їсти багато між тренуваннями", – зізнається він.

Buff Dudes розповіли про свої помилки під час нарощування м'язової маси:

Брендон додає, що йому також потрібно було подумати про типи продуктів, які він їв, оскільки обсяг, який він споживав, спочатку не приносив бажаних результатів.

"Часто ви їсте багато їжі або вам може здаватися, що ви їсте багато їжі. Але, можливо, це неправильна їжа", – відзначає він.

Наприклад, це може бути та їжа, яка дозволяє тобі відчувати себе ситим, але не дає достатньої кількості калорій. Тому тут потрібно вводити калорійно щільну їжу. Щойно ти визначишся зі своїм раціоном, тобі потрібно буде відстежувати калорії. Усе для того, щоб чітко розуміти, скільки ти спалюєш і скільки – отримуєш.

Далі вони пояснюють, що існує ціла низка інших факторів, які можуть вплинути на здатність людини нарощувати м'язову масу. І вони є доволі індивідуальними. От, наприклад, рівень гормонів, те, як травна система реагує на певні продукти, види силових тренувань (активні або малорухливі).

Не лінуйся працювати над своїм тілом. А допоможуть тобі ці вправи та поради:

Загалом хлопці вкотре нагадали нам усім про те, що робота над своїм тілом – це не лише купити абонемент до спортзалу. І ходіння у це місце ще не гарантує жодних результатів. Тобі потрібно буде чітко переглянути свій раціон, розуміти його, а також поставити собі певну мету. Повір, без неї досягати чогось буде дуже і дуже складно!