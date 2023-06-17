Правда в том, что неверность никогда не является виной "жертвы". Измена имеет отношение к тому, кто ее осуществляет, и к тому, что у него в голове. И она может произойти даже в здоровых, стабильных и счастливых отношениях. Поэтому в любом случае необходимо иметь понимание, что может стоять за изменой, чтобы получить инструменты для исцеления или принятия другого решения о том, что делать дальше.

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Это действительно важная тема. Наука говорит нам, что хорошие отношения являются одним из столпов счастья и успеха, а неверность может быть очень разрушительной, и не только относительно отношений, но и самооценки и общего благополучия людей.

Основные причины неверности

Психолог Джастин Лемиллер (Justin J. Lehmiller), доктор философии, описал в Psychology Today исследование пар, в котором эксперты пытались определить, что побуждает человека к измене. Как оказалось, основные причины связаны с сексуальностью, но есть и другие, более эмоциональные и связанные с внутренними потребностями человека. Благодаря этому психологи определили 8 наибольших факторов риска возникновения неверности.

Гнев – как способ отомстить партнеру за предыдущую неверность или за что-то другое, что не было прощено или исцелено.

– как способ отомстить партнеру за предыдущую неверность или за что-то другое, что не было прощено или исцелено. Сексуальное влечение – стремление делать то, чего не делает партнер, чаще заниматься сексом или реализовывать свои фантазии.

– стремление делать то, чего не делает партнер, чаще заниматься сексом или реализовывать свои фантазии. Нехватка любви – ощущение, что тебя не любят, или сомнения, с тем ли ты человеком, с которым должен быть.

– ощущение, что тебя не любят, или сомнения, с тем ли ты человеком, с которым должен быть. Пренебрежение – ощущение, что тебя игнорируют, что вы не вовлечены в жизнь друг друга, что постоянно есть конфликты или что вы проводите недостаточно времени вместе.

– ощущение, что тебя игнорируют, что вы не вовлечены в жизнь друг друга, что постоянно есть конфликты или что вы проводите недостаточно времени вместе. Отсутствие обязательств – это связано с отсутствием четкого понимания сути отношений, отсутствием правил или границ или тревогой из-за привязанности.

– это связано с отсутствием четкого понимания сути отношений, отсутствием правил или границ или тревогой из-за привязанности. Ситуативные факторы – к примеру, состояние алкогольного опьянения, возможность посетить "лево" во время отпуска или пример друзей, которые изменяют.

– к примеру, состояние алкогольного опьянения, возможность посетить "лево" во время отпуска или пример друзей, которые изменяют. Самооценка – измена может быть способом повысить самооценку, чтобы почувствовать себя привлекательным или желанным.

– измена может быть способом повысить самооценку, чтобы почувствовать себя привлекательным или желанным. Разнообразие – это связано с желанием иметь разный опыт, иметь выбор и ощущать что-то новое.



Причины неверности следует знать, чтобы хотя бы иметь инструменты для ее преодоления / Фото DrazenZigic@freepik

Исследование также показало, что 20 – 25% женатых людей могут впадать в тот или иной вид неверности, учитывая и эмоциональную. Каждый четвёртый. Поэтому важно работать в отношениях, иметь хорошую коммуникацию и создавать пространство, где каждый человек может выразить то, что ему нужно или что его беспокоит.

Мы также должны понимать, что неверность не обязательно означает конец отношений. Есть способы преодолеть ее и исцелиться – но для этого нужно понять, откуда она происходит. И, безусловно, следует обратиться за профессиональной помощью – например, к психологу, специализирующемуся на отношениях. Знание же причин не означает, что ты сможешь предотвратить измену или избежать ее, но оно поможет проанализировать эти моменты, чтобы меньше испытывать риск.

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