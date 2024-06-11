А квадрокоптер вони назвали Peregreen 2 (перша модель розвивала швидкість 397 кілометрів на годину). Цю історію занесли до Книги рекордів Гіннеса.
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Найшвидший у світі дрон створили у Південній Африці
Дрон виготовлений на 3D-принтері з вуглецевого волокна. Він працює від батареї та керований дистанційно. Конструктори в управлінні залучилися допомогою інженера-аеротерміста Кріса Россера.
Щоб встановити рекорд, вони запустили дрон двічі в протилежних напрямках, продемонструвавши його здатність орієнтуватися за попутним і зустрічним вітрами. І зафіксували:
- фактичну максимальну швидкість 510 кілометрів на годину,
- а середню – 480.
Батько Майк та син Люк Белли створювали пристрій декілька місяців, усуваючи проблеми, серед яких електричні пожежі, перегрів проводів і батарей тощо.
Відкрий для себе історію про найшвидший дрон у світі: дивися відео Guinness World Records
Відео демонструє, як спеціально сконструйований дрон вражає своєю швидкістю, встановлюючи новий світовий рекорд. Та, гадаємо, це лише початок.
Технології продовжують розвиватися, і в майбутньому нас чекають ще більш вражаючі досягнення. Адже кожен новий рекорд підштовхує людство до бажання його перевершити.