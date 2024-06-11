А квадрокоптер вони назвали Peregreen 2 (перша модель розвивала швидкість 397 кілометрів на годину). Цю історію занесли до Книги рекордів Гіннеса.

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Найшвидший у світі дрон створили у Південній Африці

Дрон виготовлений на 3D-принтері з вуглецевого волокна. Він працює від батареї та керований дистанційно. Конструктори в управлінні залучилися допомогою інженера-аеротерміста Кріса Россера.

Щоб встановити рекорд, вони запустили дрон двічі в протилежних напрямках, продемонструвавши його здатність орієнтуватися за попутним і зустрічним вітрами. І зафіксували:

фактичну максимальну швидкість 510 кілометрів на годину,

а середню – 480.

Батько Майк та син Люк Белли створювали пристрій декілька місяців, усуваючи проблеми, серед яких електричні пожежі, перегрів проводів і батарей тощо.

До слова, Майк Белл – архітектор, який спроєктував один зі стадіонів Чемпіонату світу з футболу 2010 року. А його син – посол компанії Sony, що спеціалізується на оглядах дронів і камер у соцмережах.

Відкрий для себе історію про найшвидший дрон у світі: дивися відео Guinness World Records

Відео демонструє, як спеціально сконструйований дрон вражає своєю швидкістю, встановлюючи новий світовий рекорд. Та, гадаємо, це лише початок.

Технології продовжують розвиватися, і в майбутньому нас чекають ще більш вражаючі досягнення. Адже кожен новий рекорд підштовхує людство до бажання його перевершити.