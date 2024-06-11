А квадрокоптер они назвали Peregreen 2 (первая модель развивала скорость 397 километров в час). Эту историю занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

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Самый быстрый в мире дрон создали в Южной Африке

Дрон изготовлен на 3D-принтере из углеродного волокна. Он работает от батареи и управляемый дистанционно. Конструкторы для управления привлекли в помощь инженера-аэротермиста Криса Россера.

Чтобы установить рекорд, они запустили дрон дважды в противоположных направлениях, продемонстрировав его способность ориентироваться по попутному и встречному ветрам. И зафиксировали:

фактическую максимальную скорость 510 километров в час,

а среднюю – 480.

Отец Майк и сын Люк Беллы создавали устройство несколько месяцев, устраняя проблемы, среди которых электрические пожары, перегрев проводов и батарей и тому подобное.

К слову, Майк Белл – архитектор, который спроектировал один из стадионов Чемпионата мира по футболу 2010 года. А его сын – посол компании Sony, специализирующийся на обзорах дронов и камер в соцсетях.

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Видео демонстрирует, как специально сконструированный дрон поражает своей скоростью, устанавливая новый мировой рекорд. И, думаем, это только начало.

Технологии продолжают развиваться, так что в будущем нас ждут еще более впечатляющие достижения. Ведь каждый новый рекорд подталкивает человечество к желанию его превзойти.