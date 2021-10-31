Найцікавіше про зоряні скупчення: що це, чим відрізняються від галактик і якими бувають

Зоряні скупчення або зоряні кластери – це не просто красиві зірки, які можна побачити крізь телескоп, а куди більше. Це ключ до розгадки таємниць народження зірок.

Всесвіт – це складна штука з купою складних штук усередині. От про одну з таких ми сьогодні й поговоримо – максимально простими словами.

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Що таке зоряне скупчення

Зоряне скупчення – це група від сотень до мільйонів зірок.

Вони формуються з велетенських міжзоряних молекулярних хмар газу та пилу.

У якихось випадках новостворені зірки розбігаються, в інших – залишаються гравітаційно пов'язаними.

Для астрономів вони дуже цікаві, бо дають змогу порівнювати вік та склад зірок. А отже – уявити та зрозуміти їхню еволюцію.

Зоряне скупчення і галактика: у чому різниця

Одразу скажемо, що зоряні скупчення – це не галактики.

Так, дійсно, галактика – це також гравітаційно пов'язана група зірок. Але її, скажімо так, склеює темна матерія, а от зоряне скупчення – ні.

Окрім того, галактики більші за зоряні скупчення. Простіше кажучи, галактика – це як місто, а зоряні скупчення – як квартали у ньому.

Ще одна важлива відмінність: у скупченні зірки приблизно одного віку й однакового складу. Ну, вони ж виникли з однієї молекулярної хмари. У галактиці ж – навпаки.



Зоряні скупчення дають змогу астрономам вивчати еволюцію зірок / Фото unsplash

Якщо у вас є зоряне скупчення віком у сто мільйонів і скупчення віком у мільярд років, то фактично у вас є два знімки життя зірок, порівняння яких допомагає зрозуміти, що відбувається всередині зірок і як вони розвивалися впродовж свого життя,

– так влучно пояснив важливість вивчення саме зоряних скупчень професор фізики та астрономії Університету Невади у США Джейсон Стеффен.

Які існують види зоряних скупчень

Кулясті скупчення

Кулясті скупчення мають вигляд слабкої плями світла на тлі космосу – якщо дивитися неозброєним оком. У телескопі ж можна побачити, що це мільйони зірок злилися у сферу з яскравим та щільним ядром.

Ці скупчення – найстаріші. Вчені вважають, що вони виникли у перші дні існування Всесвіту, десь 10 мільярдів років тому.

Відповідно, у їхньому складі мало металів, а ще менше – газу та пилу. Тобто, нові зірки у цих скупченнях вже не формуються.

У нашому рідному Чумацькому Шляху їх, до слова, приблизно 150. У галактиці Андромеда – 400. Але є й такі, де лік кулястих скупчень йде на тисячі.

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Відкриті (або розсіяні) скупчення

Відкриті скупчення не мають чіткої форми, їхні зірки нещільно зібрані разом в аморфну ​​групу (тому їх і називають розсіяними).

У таких скупченнях зірок від сотні до тисячі, але вони набагато молодші, ніж зірки у кулястих скупченнях.

Найстаршому з відомих – близько мільярда років. Ну і хімічний склад там куди багатший.

Найвідоміше відкрите скупчення – Плеяди, яке також називають М45 або Сім сестер. А найближчі до Землі – скупчення Гіади й так зване Подвійне скупчення (NGC 869). Телескоп Хаббл відстежив його за 200 тисяч світлових років у Малій Магеллановій Хмарі, карликовій галактиці неподалік Чумацького Шляху.



Кулясте скупчення – найстаріший вид зоряних скупчень у Всесвіті / Фото unsplash

І зоряні асоціації

Зоряні асоціації – це групи від десятків до сотень зірок, які мають однаковий вік і вміст металів, а також рухаються приблизно в одному напрямку всередині галактики. Але – вони не пов'язані гравітаційно.

Ймовірно, колись вони були відкритими скупченнями.

Але через випаровування втратили свої гравітаційні зв'язки.

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