Всесвіт – це складна штука з купою складних штук усередині. От про одну з таких ми сьогодні й поговоримо – максимально простими словами.
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Що таке зоряне скупчення
Зоряне скупчення – це група від сотень до мільйонів зірок.
- Вони формуються з велетенських міжзоряних молекулярних хмар газу та пилу.
- У якихось випадках новостворені зірки розбігаються, в інших – залишаються гравітаційно пов'язаними.
Для астрономів вони дуже цікаві, бо дають змогу порівнювати вік та склад зірок. А отже – уявити та зрозуміти їхню еволюцію.
Зоряне скупчення і галактика: у чому різниця
Одразу скажемо, що зоряні скупчення – це не галактики.
- Так, дійсно, галактика – це також гравітаційно пов'язана група зірок. Але її, скажімо так, склеює темна матерія, а от зоряне скупчення – ні.
- Окрім того, галактики більші за зоряні скупчення. Простіше кажучи, галактика – це як місто, а зоряні скупчення – як квартали у ньому.
Ще одна важлива відмінність: у скупченні зірки приблизно одного віку й однакового складу. Ну, вони ж виникли з однієї молекулярної хмари. У галактиці ж – навпаки.
Зоряні скупчення дають змогу астрономам вивчати еволюцію зірок / Фото unsplash
Якщо у вас є зоряне скупчення віком у сто мільйонів і скупчення віком у мільярд років, то фактично у вас є два знімки життя зірок, порівняння яких допомагає зрозуміти, що відбувається всередині зірок і як вони розвивалися впродовж свого життя,
– так влучно пояснив важливість вивчення саме зоряних скупчень професор фізики та астрономії Університету Невади у США Джейсон Стеффен.
Які існують види зоряних скупчень
Кулясті скупчення
Кулясті скупчення мають вигляд слабкої плями світла на тлі космосу – якщо дивитися неозброєним оком. У телескопі ж можна побачити, що це мільйони зірок злилися у сферу з яскравим та щільним ядром.
- Ці скупчення – найстаріші. Вчені вважають, що вони виникли у перші дні існування Всесвіту, десь 10 мільярдів років тому.
- Відповідно, у їхньому складі мало металів, а ще менше – газу та пилу. Тобто, нові зірки у цих скупченнях вже не формуються.
У нашому рідному Чумацькому Шляху їх, до слова, приблизно 150. У галактиці Андромеда – 400. Але є й такі, де лік кулястих скупчень йде на тисячі.
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Відкриті (або розсіяні) скупчення
Відкриті скупчення не мають чіткої форми, їхні зірки нещільно зібрані разом в аморфну групу (тому їх і називають розсіяними).
- У таких скупченнях зірок від сотні до тисячі, але вони набагато молодші, ніж зірки у кулястих скупченнях.
- Найстаршому з відомих – близько мільярда років. Ну і хімічний склад там куди багатший.
Найвідоміше відкрите скупчення – Плеяди, яке також називають М45 або Сім сестер. А найближчі до Землі – скупчення Гіади й так зване Подвійне скупчення (NGC 869). Телескоп Хаббл відстежив його за 200 тисяч світлових років у Малій Магеллановій Хмарі, карликовій галактиці неподалік Чумацького Шляху.
Кулясте скупчення – найстаріший вид зоряних скупчень у Всесвіті / Фото unsplash
І зоряні асоціації
Зоряні асоціації – це групи від десятків до сотень зірок, які мають однаковий вік і вміст металів, а також рухаються приблизно в одному напрямку всередині галактики. Але – вони не пов'язані гравітаційно.
- Ймовірно, колись вони були відкритими скупченнями.
- Але через випаровування втратили свої гравітаційні зв'язки.