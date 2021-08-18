Учені регулярно проводять дослідження, щоб дізнатися, як іще можна задовольнити жінку у ліжку. Вони стосуються не лише усіляких ерогенних зон, а й позицій, які можна використати. І цього разу саме на них ми зосередимо свою увагу.

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Ці секс-позиції гарантують досягнення оргазму

Про результати дослідження розповідається у журналі "Клінічна анатомія". Саме ж спостереження зосереджується на анатомічних відмінностях, а також їхньому впливу на досягнення кульмінації під час сексу.

Відразу ж зауважимо, що науковці почали нас вражати з самісінького початку. Передовсім вони зауважили – на секундочку, – що чоловікам легше досягнути оргазму. Оце так поворот!

Мовляв, для досягнення кульмінації представником сильної половини людства необхідний добре налагоджений зв'язок між парасимпатичною та симпатичною нервовими системами.

Пояснюємо на пальцях: коли дівчина торкається до твого члена, мозок опрацьовує приємне відчуття та посилає сигнали назад. Ти ж пам'ятаєш, що твій пеніс всіяний нервовими закінченнями. Тож шлях до твого оргазму дуже простий і передбачуваний. Чого не скажеш про панянок.



Жіночий оргазм пов'язаний з "міграцією клітора" / Фото Unsplash

Що стосується жінок, то з ними усе дуже і дуже непросто. Вчені наголошують на тому, що їхній оргазм безпосередньо пов'язаний з "міграцією клітора". Мовляв, у період збудження у панянки він не лише збільшується у розмірах, а й може дещо "пересуватися" до передньої стінки піхви.

А що це означає для нас, чоловіків? А те, що тобі потрібно обирати ті секс-позиції, в яких твій пеніс буде стимулювати передню стінку піхви. Комфортний для цього кут – від 30 до 45 градусів.

А тепер, барабанний дріб, які ж секс-позиції гарантують оргазм твоїй партнерці? Як ти вже зрозумів, вони вважаються люто банальними. Але яка різниця, якщо вони ще й ефективні. І мовиться про Місіонерську позицію та Вершницю.

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Ну що ж, маємо підозру, що тепер ти по-новому глянеш на ці секс-пози. З їхньою допомогою ти зможеш подарувати максимум задоволення своїй коханій!