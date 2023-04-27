Ми назвемо кілька популярних секс-позицій. Від них рекомендуємо відмовитися якщо не повністю, то частково. Або ж підійти до них з розумом, щоб приємний процес не завершився візитом до травмпункту.

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Що таке перелом статевого члена

Це серйозна травма, яка виникає під час сильного згинання ерегованого статевого члена. Це призводить до розриву мембрани, яка оточує кавернозні тіла, губчасту тканину, яка наповнюється кров'ю під час ерекції.

Існує кілька сексуальних позицій, які потенційно можуть спричинити розрив. Але найпоширеніші з них – ті, які приносять найбільше задоволення. А все тому, що вони шалено популярні.

1. Doggy-style

Ця позиція може принести багато задоволення. Але річ у тому, що секс-позиція doggy-style може бути ризикованою. Особливо у випадку, якщо партнер проникає надто сильно і не потрапляє у намічену ціль, натомість пеніс вдаряється у лобкову кістку або промежину.

2. Ковбойка або зворотна ковбойка

Поза ковбойки може бути приємною. Але може бути також дуже і дуже ризикованою. Особливо у випадках, коли твій пеніс під час проникнення вислизає. Після цього він згинається або навіть перекручується, коли відбувається повторний рух введення. У такому випадку ризик травматизму дуже високий. Про один з таких випадків ми розповідали у цьому матеріалі.



Слід бути обережними у позиції ковбойка / Фото gpointstudio

3. Місіонерська позиція

Здивований? Правда? Здавалося б, це базова сексуальна позиція. І вона здається надзвичайно простою. Водночас вона може бути ризикованою. Тут ситуація нагадує варіант з ковбойкою. Твій пеніс вислизає, а потім ти у ритмі намагаєшся увійти назад. Особливо актуально це у випадках, коли твоя партнерка тримає ноги надто високо. Це призводить до згинання пеніса під незручним кутом.

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Надзвичайно важливо обирати правильний кут і бути обережним. Це дозволить уникнути травматизму під час сексу. Слід розуміти, що перелом пеніса трапляється рідко. Але однієї помилки достатньо, щоб наробити чимало клопотів і позбавити себе сексу на певний проміжок часу.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.