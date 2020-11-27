Вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт коктейлю Nemiroff 20th Century Twist.

Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Nemiroff 20th Century Twist – відмінний алкогольний коктейль, приготовлений на основі горілки Nemiroff Honey Pepper.

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Nemiroff 20th Century Twist – твіст британського коктейлю 20th Century. У нашому випадку джин заміняємо горілкою Nemiroff Honey Pepper. Оновлений варіант популярного напою розроблений в Сполучених Штатах, щоб ти зміг експериментувати з улюбленими смаками.



20th Century – популярний коктейль, родом з Британії / Фото pinterest

Історія появи коктейлю 20th Century

Коктейль Двадцяте століття родом з Британії. Створили його у 1937 році, а назвали на честь поїзда, який курсував між Манхеттеном і Чикаго протягом більшої половини XX століття. У цьому напої можна насолодитися солодом какао-крему, свіжістю лимону та джину, а також ледь вловимим смаком французького аперитивного вина Lillet.

Приготування коктейлю Nemiroff 20th Century Twist



Рецепт приготування коктейлю Nemiroff 20th Century Twist / Фото Nemiroff

Інгредієнти:

Nemiroff Honey Pepper – 50 мл

Сік лимона – 20 мл

Какао-крем – 20 мл

Lillet – 20 мл

Приготування Nemiroff 20th Century Twist:

Налий у шейкер з льодом горілку Nemiroff Honey Pepper. Додай до неї лимонний сік, какао-крем, а також Lillet. Активно збий усе це в шейкері протягом 15 – 20 секунд. Проціди отриману суміш у бокал для мартіні. Прикрась напій смужкою лимонної цедри.

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Насолоджуйся Nemiroff 20th Century Twist у хорошій компанії, аби розслабитися та гарно провести вечір!