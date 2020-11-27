Як приготувати алкогольний коктейль Nemiroff 20th Century Twist: спробуй себе в ролі барMENa
Вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт коктейлю Nemiroff 20th Century Twist.
Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Nemiroff 20th Century Twist – відмінний алкогольний коктейль, приготовлений на основі горілки Nemiroff Honey Pepper.
Тобі сподобається Як приготувати алкогольний коктейль Fig and Orange: спробуй себе в ролі барMENa
Nemiroff 20th Century Twist – твіст британського коктейлю 20th Century. У нашому випадку джин заміняємо горілкою Nemiroff Honey Pepper. Оновлений варіант популярного напою розроблений в Сполучених Штатах, щоб ти зміг експериментувати з улюбленими смаками.
20th Century – популярний коктейль, родом з Британії / Фото pinterest
Історія появи коктейлю 20th Century
Коктейль Двадцяте століття родом з Британії. Створили його у 1937 році, а назвали на честь поїзда, який курсував між Манхеттеном і Чикаго протягом більшої половини XX століття. У цьому напої можна насолодитися солодом какао-крему, свіжістю лимону та джину, а також ледь вловимим смаком французького аперитивного вина Lillet.
Приготування коктейлю Nemiroff 20th Century Twist
Рецепт приготування коктейлю Nemiroff 20th Century Twist / Фото Nemiroff
Інгредієнти:
- Nemiroff Honey Pepper – 50 мл
- Сік лимона – 20 мл
- Какао-крем – 20 мл
- Lillet – 20 мл
Приготування Nemiroff 20th Century Twist:
- Налий у шейкер з льодом горілку Nemiroff Honey Pepper.
- Додай до неї лимонний сік, какао-крем, а також Lillet.
- Активно збий усе це в шейкері протягом 15 – 20 секунд.
- Проціди отриману суміш у бокал для мартіні.
- Прикрась напій смужкою лимонної цедри.
Приготуй також Як приготувати алкогольний коктейль Elderflower Collins: спробуй себе в ролі барMENa
Насолоджуйся Nemiroff 20th Century Twist у хорошій компанії, аби розслабитися та гарно провести вечір!
Поділитися новиною