Вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт коктейля Elderflower Collins.

Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Elderflower Collins – освіжаючий алкогольний коктейль, приготовлений на основі горілки Nemiroff De Luxe.

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Elderflower Collins – це твіст на алкогольний коктейль John Collins. Якщо в оригіналі використовується джин, то у нашому випадку, – горілка Nemiroff De Luxe. До напою входить сік лимона, а також газована вода. А сам коктейль класифікується як long-drink.

Історія появи коктейлю John Collins

Історик напоїв, Девід Вондрич, вважає, що цей коктейль з'явився у 50 роки 19 століття у Нью-Йорку. Він нагадував пунші на основі джину, які раніше подавалися у клубах Лондона ще у першій половині 19 століття. На його думку, коктейль складався з джину, соку лимона, охолодженої газованої води, а також лікеру Мараскіно.

Рецептом Elderflower Collins з нами поділився Nemiroff Brand Ambassador у Польщі, колишній співвласник бару Woda Ognista, а також бар-консультант Патрик Ковальські.

Приготування Eld​erflower Collins



Коктейль готується на основі горілки Nemiroff De Luxe / Фото nemiroff_ambassador_poland

Інгредієнти:

Nemiroff De Luxe – 40 мл

Сік лимона – 15 мл

Тонік – 1 баночка

Сироп з квітів бузини – 20 мл

Свіжий огірок – 2 слайси

Свіжа м'ята – кілька листочків

Приготування Elderflower Collins:

Поклади у високу склянку лід. Додай всередину слайси свіжого огірка. Налий сироп з квітів бузини. Додай сік свіжого лимона. Налий горілку Nemiroff De Luxe. Додай тонік і перемішай усе. Прикрась зверху листочками м'яти.

Відео з приготуванням коктейлю Elderflower Collins:

Насолоджуйся Elderflower Collins у хорошій компанії, аби розслабитися та гарно провести вечір!

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