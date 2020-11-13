Як приготувати алкогольний коктейль Elderflower Collins: спробуй себе в ролі барMENa
Вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт коктейля Elderflower Collins.
Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Elderflower Collins – освіжаючий алкогольний коктейль, приготовлений на основі горілки Nemiroff De Luxe.
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Elderflower Collins – це твіст на алкогольний коктейль John Collins. Якщо в оригіналі використовується джин, то у нашому випадку, – горілка Nemiroff De Luxe. До напою входить сік лимона, а також газована вода. А сам коктейль класифікується як long-drink.
Історія появи коктейлю John Collins
Історик напоїв, Девід Вондрич, вважає, що цей коктейль з'явився у 50 роки 19 століття у Нью-Йорку. Він нагадував пунші на основі джину, які раніше подавалися у клубах Лондона ще у першій половині 19 століття. На його думку, коктейль складався з джину, соку лимона, охолодженої газованої води, а також лікеру Мараскіно.
Рецептом Elderflower Collins з нами поділився Nemiroff Brand Ambassador у Польщі, колишній співвласник бару Woda Ognista, а також бар-консультант Патрик Ковальські.
Приготування Elderflower Collins
Коктейль готується на основі горілки Nemiroff De Luxe / Фото nemiroff_ambassador_poland
Інгредієнти:
- Nemiroff De Luxe – 40 мл
- Сік лимона – 15 мл
- Тонік – 1 баночка
- Сироп з квітів бузини – 20 мл
- Свіжий огірок – 2 слайси
- Свіжа м'ята – кілька листочків
Приготування Elderflower Collins:
- Поклади у високу склянку лід.
- Додай всередину слайси свіжого огірка.
- Налий сироп з квітів бузини.
- Додай сік свіжого лимона.
- Налий горілку Nemiroff De Luxe.
- Додай тонік і перемішай усе.
- Прикрась зверху листочками м'яти.
Відео з приготуванням коктейлю Elderflower Collins:
Насолоджуйся Elderflower Collins у хорошій компанії, аби розслабитися та гарно провести вечір!
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