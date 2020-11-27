Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт коктейля Nemiroff 20th Century Twist.

Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь Nemiroff 20th Century Twist – отличный алкогольный коктейль, приготовленный на основе водки Nemiroff Honey Pepper.

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Nemiroff 20th Century Twist – твист британского коктейля 20th Century. В нашем случае джин заменяем водкой Nemiroff Honey Pepper. Обновленный вариант популярного напитка разработан в Соединенных Штатах, чтобы ты смог экспериментировать с любимыми вкусами.



20th Century – популярный коктейль, родом из Британии / Фото pinterest

История появления коктейля 20th Century

Коктейль Двадцатый век родом из Британии. Создали его в 1937 году, а назвали в честь поезда, который курсировал между Манхеттеном и Чикаго в течение большей половины XX века. В этом напитке можно насладиться сладостью какао-крема, свежестью лимона и джина, а также едва уловимым вкусом французского аперитивного вина Lillet.

Приготовление коктейля Nemiroff 20th Century Twist



Рецепт приготовления коктейля Nemiroff 20th Century Twist / Фото Nemiroff

Ингредиенты:

Nemiroff Honey Pepper – 50 мл

Сок лимона – 20 мл

Какао-крем – 20 мл

Lillet – 20 мл

Приготовление Nemiroff 20th Century Twist:

Налей в шейкер со льдом водку Nemiroff Honey Pepper. Добавь к ней лимонный сок, какао-крем, а также Lillet. Активно взбей все это в шейкере в течение 15 – 20 секунд. Процеди полученную смесь в бокал для мартини. Укрась напиток полоской лимонной цедры.

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