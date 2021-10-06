Про початок стосунків Неймара та Бруни Б'янкарді заговорили ще кілька місяців тому. Усе тому, що футболіст відвідав вечірку гравців ПСЖ перед стартом сезону разом з нею.

Варте уваги Перша українська місія на Місяць представлена на Експо-2020 у Дубаї

Тож ми вирішили заглянути на інстаграм до Бруни Б'янкарді, щоб ближче познайомитися з новою дівчиною Неймара. І, будемо відвертими, пощастило йому ще й як. Сам побачиш!

Бруна Б'янкарді

Інстаграм: brunabiancardi .

. Вік: 27 років.

27 років. Кількість підписників: 381 тисяча.

Мусимо зізнатися, в Неймара просто відмінний смак. Бруна заворожує з перших же секунд своєю неймовірною усмішкою. А якщо погортати її інстаграм, то можна буквально застрягнути там на цілий вечір. Тож будь максимально обережним, адже нова пасія футболіста ПСЖ припаде до душі й тобі!

Гарячі фото Бруни Б'янкарді



Спокусливі фото дівчини Неймара Бруни Б'янкарді / Фото з інстаграму Б'янкарді



Спокусливі фото дівчини Неймара Бруни Б'янкарді / Фото з інстаграму Б'янкарді



Спокусливі фото дівчини Неймара Бруни Б'янкарді / Фото з інстаграму Б'янкарді



Спокусливі фото дівчини Неймара Бруни Б'янкарді / Фото з інстаграму Б'янкарді



Спокусливі фото дівчини Неймара Бруни Б'янкарді / Фото з інстаграму Б'янкарді



Спокусливі фото дівчини Неймара Бруни Б'янкарді / Фото з інстаграму Б'янкарді



Спокусливі фото дівчини Неймара Бруни Б'янкарді / Фото з інстаграму Б'янкарді



Спокусливі фото дівчини Неймара Бруни Б'янкарді / Фото з інстаграму Б'янкарді



Спокусливі фото дівчини Неймара Бруни Б'янкарді / Фото з інстаграму Б'янкарді



Спокусливі фото дівчини Неймара Бруни Б'янкарді / Фото з інстаграму Б'янкарді



Спокусливі фото дівчини Неймара Бруни Б'янкарді / Фото з інстаграму Б'янкарді



Спокусливі фото дівчини Неймара Бруни Б'янкарді / Фото з інстаграму Б'янкарді

Насолоджуйся Модель Жозефін Скрівер гарячими фото топлес позбавила підписників сну

Як бачиш, Бруна Б'янкарді обожнює фотографуватися у купальниках і еротичній спідній білизні. І було б дивно, якби їй це не подобалося. Такі спокусливі форми приховувати за одягом – справжній гріх.