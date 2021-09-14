Ніч на всій Землі й зелений Місяць: руйнуємо міфи про космос

Деякі люди досі сперечаються, були американці на місяці, а, може, не було їх там ніколи. Але це ще можна зрозуміти.

Бо дискусія щодо цього іноді дійсно потребує спеціальних знань, які не лежать на поверхні. Але є й космічні міфи, які просто шокують.

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Наприклад, багато людей вірили, що…

Місяць стане зеленим

Чутки про це з'явилися у 2016. Мовляв, Місяць стане зеленим, бо... Бо кілька планет стали в ряд і моторошно засяяли – вперше з 1596 року. Важко вловити силу аргументу, а проте міф розлетівся мережею.

Насправді Місяць ніколи не ставав і не стане зеленим.

Червоним – так, може, під час місячного затемнення, коли проходить крізь тінь Землі. А зеленому кольору взятися нізвідки.



Земля у темряві й зелений місяць – це тільки фантазії / Колаж 24 каналу

Земля зануриться у темряву на два тижні

У липні 2015 року портал NewsWatch33 опублікував статтю, у якій цілком серйозно стверджував: у поточному вже році на Землі буде 15 днів повної темряви.

Прямо скажемо, портал цей традиційно продукує фейкові новини, але в цьому випадку навіть не був оригінальним. Така ідея вже вигулькувала у мережі неодноразово, але чому саме ця публікація стала резонансною.

Звісно, на Землі у 2015 жодної багатодобової темряви не було. Узагалі, на нашій планеті темрява є тільки там, куди не сягає сонячне світло:

На частині планети під час обертання Землі навколо осі.

І під час повних сонячних затемнень.

Але навіть тоді Земля ніколи не буває повністю у темряві.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.

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