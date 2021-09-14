Некоторые люди до сих пор спорят, были ли американцы на Луне, а, может, не было их там никогда. Но это еще можно понять.

Потому как дискуссия по этому поводу иногда действительно требует специальных знаний, не лежащих на поверхности. Но есть и космические мифы, которые просто шокируют.

Стоит знать В Киеве состоится BAROMETER Show 2021: тема нынешнего мероприятия

Например, многие люди верили, что...

Луна станет зеленой

Слухи об этом появились в 2016. Мол, Луна станет зеленой, потому что... Потому что несколько планет стали в ряд и жутко засияли – впервые с 1596 года. Трудно уловить силу аргумента, однако миф разлетелся по сети.

На самом деле Луна никогда не становилась и не станет зеленой.

Красной – да, может, во время лунного затмения, когда проходит сквозь тень Земли. А зеленому цвету взяться неоткуда.



Земля в темноте и зеленая Луна – это лишь фантазии / Коллаж 24 канала

Земля погрузится в темноту на две недели

В июле 2015 года портал NewsWatch33 опубликовал статью, в которой вполне серьезно утверждал: в текущем уже году на Земле будет 15 дней полной темноты.

Прямо скажем, портал этот традиционно производит фейковые новости, но в этом случае даже не был оригинальным. Такая идея уже летала в сети неоднократно, но почему именно эта публикация стала резонансной.

Естественно, на Земле в 2015 никакой многосуточной темноты не было. Вообще, на нашей планете темнота есть только там, куда не достигает солнечный свет:

На части планеты во время вращения Земли вокруг оси.

И во время полных солнечных затмений.

Но даже тогда Земля никогда не бывает полностью в темноте.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.

Также интересно Что такое маятник Фуко и при чем здесь движение Земли в космосе