Кросівки, про які ми розповімо далі, можуть не лише підкреслити твій стиль. Вони ще й допоможуть бути видимим у суцільній темряві. Тож це не лише про стиль, а й про власну безпеку.

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Кросівки з дитячих мрій

Привіт, ось – Nike Dunk Low "Glow in the dark". І ти можеш їх захотіти. Якщо не зараз, то в дитинстві ти точно про подібні марив. А в нинішніх реаліях – це не лише крута пара взуття, а й елемент, який може врятувати тобі життя.

Перші опубліковані світлини цих кросівок демонструють, що вони стануть чудовим супутником для вечірніх прогулянок у темряві. Сяє буквально весь кросівок. І тут немає нічого дивного, адже він покритий флуоресцентною фарбою зеленого кольору. Непоміченим ти не пройдеш.

До слова, кросівки зі шкіри. Щоб зробити певні акценти, виробник вирішив залишити язичок білим, а логотип – чорним. Щоб аж зовсім не губилася твоя нога.

Ясна річ, це не зовсім ті кросівки, які можна буде взути до костюма на офіційний захід. Але вони можуть бути ідеальним доповнення легкого повсякденного образу. Та й узагалі, хто тобі сказав, що ти не маєш права експериментувати? Ну, ось! Давай. Повір, мало хто зараз насмілиться назвати тебе дитиною. А якщо і назвуть, то хіба це не комплімент?

З чим носити такі кросівки

Тут відповідь буде максимально простою. В загальній композиції саме ці кросівки будуть привертати до себе максимум уваги. Тож не варто одягати у пару з ними щось аж надто яскраве. Від кислотних кольорів слід відмовитися відразу ж.

Натомість найкращими варіантами будуть класичні джинси та базова футболка. Нехай решта одягу, який буде на тобі, не намагатиметься конкурувати з кросівками. Їхній вибір і так достатньо розказує про тебе.

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Якщо ти вже нагострюєш лижі, щоб купити ці кросівки, то слід почекати. Їх планують випустити у 2023 році. Правда, дату ще не підтвердили. Тож достеменно невідомо, коли можна буде побачити їх на полицях магазинів. А обійдуться такі кросівки у 110 євро (близько 4 400 гривень).