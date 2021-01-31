Звезда The Pussycat Dolls обнажила грудь в соблазнительном купальнике: горячие фото 18+
42-летняя Николь Шерзингер продолжает делиться со своими подписчиками фотографиями с отдыха. На этот раз солистка The Pussycat Dolls снялась на побережье в соблазнительном купальнике, который обнажил ее грудь. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!
Источник: инстаграм Николь Шерзингер
Николь Шерзингер не устает делиться со своими подписчиками фотографиями с отдыха. Красавица не только набирается сил для новых свершений, но и щеголяет роскошным телом. На этот раз она выложила серию фото, на которых позирует в откровенном купальнике. На одном из фото он едва прикрывает грудь звезды The Pussycat Dolls. Смотри горячее фото певицы на Men 24!
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Николь Шерзингер снялась в откровенном купальнике / Фото с инстаграма Николь Шерзингер
Поклонникам Николь Шерзингер понравилась серия новых соблазнительных фото звезды. Они не только засыпали ее комплиментами, но и попросили не останавливаться:
- "Я так люблю эту женщину";
- "Безупречность";
- "Ты – самая горячая русалка";
- "Можно рядом полежать?";
- "Продолжай публиковать эти фото далее";
- "Золотую рыбку прибило к берегу";
- "Ариэль, это ты?".
Николь Шерзингер делится фото с отдыха / Фото с инстаграма Николь Шерзингер
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Айда подписываться на Николь Шерзингер. На ее странице в инстаграме регулярно появляются пикантные фотографии, которые однозначно стоят твоего внимания!
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