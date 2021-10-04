Не став винятком і цей раз, адже 43-річна співачка приміряла крихітне бікіні. Усе для того, щоб кожен фанат Ніколь Шерзінгер міг вдосталь помилуватися її спокусливими формами.

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"Проведи пальцем по екрану, щоб отримати максимальне враження від тіла", – написала вона під публікацією.

І ми погортали. А там таке: Ніколь Шерзінгер у бікіні вихваляється своїми вигинами. На це можна дивитися вічно. Але спочатку лови найкращі коментарі, які залишили під її постом прихильники:

  • "У тебе приголомшливий вигляд";
  • "Справжня королева";
  • "Абсолютно приголомшлива";
  • "Я гортав фотографії тричі туди-сюди";
  • "Красиво та надзвичайно";
  • "Надто круто, щоб бути дійсністю";
  • "Сексуальна та приваблива";
  • "Твоя усмішка нагадує ліки";
  • "Я люблю тебе, Ніколь".

Ніколь Шерзінгер знялася у крихітному бікіні
Ніколь Шерзінгер показала розкішну фігуру у купальнику / Фото з інстаграму Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер знялася у крихітному бікіні
Ніколь Шерзінгер показала розкішну фігуру у купальнику / Фото з інстаграму Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер знялася у крихітному бікіні
Ніколь Шерзінгер показала розкішну фігуру у купальнику / Фото з інстаграму Шерзінгер

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Ніколь Шерзінгер – одна з тих небагатьох красунь, на чий інстаграм приємно заглядати. Тож ми рекомендуємо підписатися на співачку. Ти ж не хочеш пропустити свіженьку порцію гаряченького від неї?