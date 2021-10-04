Не став винятком і цей раз, адже 43-річна співачка приміряла крихітне бікіні. Усе для того, щоб кожен фанат Ніколь Шерзінгер міг вдосталь помилуватися її спокусливими формами.
Варте уваги BAROMETER Show: бренд Nemiroff розповів, як подарувати гостям закладів гастрономічне задоволення
"Проведи пальцем по екрану, щоб отримати максимальне враження від тіла", – написала вона під публікацією.
І ми погортали. А там таке: Ніколь Шерзінгер у бікіні вихваляється своїми вигинами. На це можна дивитися вічно. Але спочатку лови найкращі коментарі, які залишили під її постом прихильники:
- "У тебе приголомшливий вигляд";
- "Справжня королева";
- "Абсолютно приголомшлива";
- "Я гортав фотографії тричі туди-сюди";
- "Красиво та надзвичайно";
- "Надто круто, щоб бути дійсністю";
- "Сексуальна та приваблива";
- "Твоя усмішка нагадує ліки";
- "Я люблю тебе, Ніколь".
Ніколь Шерзінгер показала розкішну фігуру у купальнику / Фото з інстаграму Шерзінгер
Ніколь Шерзінгер показала розкішну фігуру у купальнику / Фото з інстаграму Шерзінгер
Ніколь Шерзінгер показала розкішну фігуру у купальнику / Фото з інстаграму Шерзінгер
Насолоджуйся Модель Таня Брик похизувалася довжелезними ногами в мережі
Ніколь Шерзінгер – одна з тих небагатьох красунь, на чий інстаграм приємно заглядати. Тож ми рекомендуємо підписатися на співачку. Ти ж не хочеш пропустити свіженьку порцію гаряченького від неї?