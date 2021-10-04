Не став винятком і цей раз, адже 43-річна співачка приміряла крихітне бікіні. Усе для того, щоб кожен фанат Ніколь Шерзінгер міг вдосталь помилуватися її спокусливими формами.

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"Проведи пальцем по екрану, щоб отримати максимальне враження від тіла", – написала вона під публікацією.

І ми погортали. А там таке: Ніколь Шерзінгер у бікіні вихваляється своїми вигинами. На це можна дивитися вічно. Але спочатку лови найкращі коментарі, які залишили під її постом прихильники:

"У тебе приголомшливий вигляд";

"Справжня королева";

"Абсолютно приголомшлива";

"Я гортав фотографії тричі туди-сюди";

"Красиво та надзвичайно";

"Надто круто, щоб бути дійсністю";

"Сексуальна та приваблива";

"Твоя усмішка нагадує ліки";

"Я люблю тебе, Ніколь".



Ніколь Шерзінгер показала розкішну фігуру у купальнику / Фото з інстаграму Шерзінгер



Ніколь Шерзінгер показала розкішну фігуру у купальнику / Фото з інстаграму Шерзінгер



Ніколь Шерзінгер показала розкішну фігуру у купальнику / Фото з інстаграму Шерзінгер

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