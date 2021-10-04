Не стал исключением и этот раз, ведь 43-летняя певица примерила крошечное бикини. Все для того, чтобы каждый фанат Николь Шерзингер мог вдоволь полюбоваться ее соблазнительными формами.

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"Проведи пальцем по экрану, чтобы получить максимальное впечатление от тела", – написала она под публикацией.

И мы полистали. А там такое: Николь Шерзингер в бикини хвастается своими изгибами. На это можно смотреть вечно. Но сначала лови лучшие комментарии, которые оставили под ее постом поклонники:

"У тебя потрясающий вид";

"Настоящая королева";

"Абсолютно потрясающая";

"Я листал фотографии трижды туда-сюда";

"Красиво и невероятно";

"Слишком круто, чтобы быть действительностью";

"Сексуальная и привлекательная";

"Твоя улыбка напоминает лекарство";

"Я люблю тебя, Николь".



Николь Шерзингер показала роскошную фигуру в купальнике / Фото с инстаграма Шерзингер



Николь Шерзингер показала роскошную фигуру в купальнике / Фото с инстаграма Шерзингер



Николь Шерзингер показала роскошную фигуру в купальнике / Фото с инстаграма Шерзингер

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