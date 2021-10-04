Не стал исключением и этот раз, ведь 43-летняя певица примерила крошечное бикини. Все для того, чтобы каждый фанат Николь Шерзингер мог вдоволь полюбоваться ее соблазнительными формами.

Примечательно BAROMETER Show: Nemiroff рассказал, как подарить гостям заведений гастрономическое удовольствие

"Проведи пальцем по экрану, чтобы получить максимальное впечатление от тела", – написала она под публикацией.

И мы полистали. А там такое: Николь Шерзингер в бикини хвастается своими изгибами. На это можно смотреть вечно. Но сначала лови лучшие комментарии, которые оставили под ее постом поклонники:

  • "У тебя потрясающий вид";
  • "Настоящая королева";
  • "Абсолютно потрясающая";
  • "Я листал фотографии трижды туда-сюда";
  • "Красиво и невероятно";
  • "Слишком круто, чтобы быть действительностью";
  • "Сексуальная и привлекательная";
  • "Твоя улыбка напоминает лекарство";
  • "Я люблю тебя, Николь".

Николь Шерзингер снялась в крошечном бикини
Николь Шерзингер показала роскошную фигуру в купальнике / Фото с инстаграма Шерзингер

Николь Шерзингер снялась в крошечном бикини
Николь Шерзингер показала роскошную фигуру в купальнике / Фото с инстаграма Шерзингер

Николь Шерзингер снялась в крошечном бикини
Николь Шерзингер показала роскошную фигуру в купальнике / Фото с инстаграма Шерзингер

Наслаждайся Модель Таня Брык похвасталась длинными ногами в сети

Николь Шерзингер – одна из тех немногих красавиц, на чей инстаграм приятно заглядывать. Поэтому мы рекомендуем подписаться на певицу. Ты же не хочешь пропустить свеженькую порцию горяченького от нее?