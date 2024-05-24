Николь Шерзингер и ее жених Том Эванс в купальных костюмах снялись для очередного веселого танцевального видео. Его они сняли во время отдыха. На ролике есть еще их друзья, но фантастическая Николь затмевает всех.

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На Николь – минималистичный купальник

45-летняя бывшая звезда The Pussycat Doll продемонстрировала свою потрясающую фигуру в дерзком черном купальнике, который отличался смелыми вырезами и глубоким декольте.

Внешний вид Николь не оставлял места для воображения. Вместе с тем коренастый Том продемонстрировал свои мышцы и появился без рубашки в плавках, которые он соединил с соломенной шляпой.

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Николь подписала пост: "От нашей семьи – вашей. Надеюсь, у вас будут веселые выходные!".

Подписчики певицы в восторге от ее смелого образа и роскошной фигуры. Поэтому мы не удивлены, что они буквально засыпали ее комплиментами и комментариями. Вот лишь несколько из них:

"Я поражен твоим телом! Господи!";

"Хотела бы я иметь такую же веру в себя, как ты имеешь в ту Нику в бикини";

"Твой купальник сумасшедший! Откуда он у тебя?";

"Мы просто сходим с ума от тебя! Ого!";

"Приятно видеть, как вам весело";

"Столько счастья в одном видео. Вы выглядите фантастически";

"Она горячая, как печь, её зовут Николь. Я имею в виду..."

Это произошло всего через день после того, как Николь поделилась таким же веселым видео, где она танцует во время своего роскошного отдыха.

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Николь Шерзингер продолжает поражать и восхищать. А мы – активно следить за ее страницей в инстаграме. Предвидим, впереди нас ожидает еще очень и очень много жаркого контента.