Спокусливі фото Ніколь Шерзінгер зробила в пустелі на фоні скель. Варто зауважити, що білий купальник підкреслює гарячі форми співачки. Тож ми не подивовані, що світлини зібрали понад 60 тисяч лайків, а також безліч коментарів.
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Традиційно лови найкращі з дописів, які залишили під постом нашої сьогоднішньої героїні:
- "Твої ноги, мабуть, смажаться";
- "Ти маєш приголомшливий вигляд";
- "Дівчина ковбоя";
- "Солоденька крихітка";
- "Моя королева";
- "Справжня супержінка";
- "Це ідеальне тіло для мене".
Закликаємо тебе поставити лайк, а також залишити коментар під постом Ніколь Шерзінгер. А якщо ти не хочеш пропустити порцію гаряченького від співачки, – підпишися на неї. Гарантуємо, що на тебе очікує ще багато спокусливих фото від неї.
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