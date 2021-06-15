Соблазнительные фото Николь Шерзингер сделала в пустыне на фоне скал. Примечательно, что белый купальник подчеркивает горячие формы певицы. Поэтому мы не удивлены, что фотографии собрали более 60 тысяч лайков, а также множество комментариев.
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Традиционно лови лучшие из сообщений, которые оставили под постом нашей сегодняшней героини:
- "Твои ноги, пожалуй, жарятся";
- "Ты имеешь потрясающий вид";
- "Девушка ковбоя";
- "Сладенькая малышка";
- "Моя королева";
- "Настоящая суперженщина";
- "Это идеальное тело для меня".
Призываем тебя поставить лайк, а также оставить комментарий под постом Николь Шерзингер. А если ты не хочешь пропустить порцию горяченького от певицы, – подпишись на нее. Гарантируем, что тебя ожидает еще много соблазнительных фото от нее.
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