Соблазнительные фото Николь Шерзингер сделала в пустыне на фоне скал. Примечательно, что белый купальник подчеркивает горячие формы певицы. Поэтому мы не удивлены, что фотографии собрали более 60 тысяч лайков, а также множество комментариев.

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Традиционно лови лучшие из сообщений, которые оставили под постом нашей сегодняшней героини:

"Твои ноги, пожалуй, жарятся";

"Ты имеешь потрясающий вид";

"Девушка ковбоя";

"Сладенькая малышка";

"Моя королева";

"Настоящая суперженщина";

"Это идеальное тело для меня".

Призываем тебя поставить лайк, а также оставить комментарий под постом Николь Шерзингер. А если ты не хочешь пропустить порцию горяченького от певицы, – подпишись на нее. Гарантируем, что тебя ожидает еще много соблазнительных фото от нее.