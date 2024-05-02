Так-так, вони мали можливість спостерігати за тим, як гола команда протистоїть одягненій. Одинадцять голих футболістів, дев'ять чоловіків і дві жінки, безсоромно роздягнулися до футбольних бутсів, гетрів і шкарпеток у Херне.

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Голий матч викликав фурор

Оскільки існують правила, номери футболок були намальовані на шкірі. І ця гола команда по-справжньому взялася за справу проти одягненої команди футболістів "Рурпотта".

Чому вони це роблять? Організатор Герріт Старчевський (номер 37) розповів журналістам, яка мета.

Чому б і ні? Футбольна система хвора, наша команда йде на все. Це частина міжнародної футбольної історії. Тому що німецька гола команда є унікальною у світі,

– наголосив він.

Старчевський, відомий у Рурському регіоні як культовий режисер з такими кінокомедіями, як "Glanz, Gesocks und Gloria", спітнілий і одягнений стояв у кулуарах.

Голий футбольний поєдинок провели у Німеччині / Фото ANC-News

Він зазначив, що це справжній футбольний фестиваль. Бохум, Ессен, Шальке, Обергаузен, всі міста так мирно святкують разом. За його словами, це просто чудова альтернатива справжній національній збірній, де атмосфера така нудна.

При температурі 27 градусів без футболок під палючим сонцем "Накедайз" насправді мали явну перевагу. З усім тим, у підсумку вони зазнали мінімальної поразки 12:11 по пенальті.

Голий гравець і впливовий діяч Ян Шлаппен (номер 26) сприйняв поразку з гумором.

Я просто думаю, що це круто. Коли все бовтається, ти відчуваєш себе вільним. Мені начхати, що я показав себе тут голим. Все одно мене голим бачило більше людей, ніж сидить тут на трибунах,

– зауважив він.

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Маємо надію, що про "Накедайз" ми почуємо не один раз, адже учасникам команди подобається те, що відбувалося на полі. Та й нам припало до душі це ефектне видовище.