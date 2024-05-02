Да-да, они имели возможность наблюдать за тем, как голая команда противостоит одетой. Одиннадцать голых футболистов, девять мужчин и две женщины, бесстыдно разделись до футбольных бутс, гетр и носков в Херне.

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Голый матч произвел фурор

Поскольку существуют правила, номера футболок были нарисованы на коже. И эта голая команда по-настоящему взялась за дело против одетой команды футболистов "Рурпотта".

Почему они это делают? Организатор Геррит Старчевский (номер 37) рассказал журналистам, какова цель.

Почему бы и нет? Футбольная система больна, наша команда идет на все. Это часть международной футбольной истории. Потому что немецкая голевая команда является уникальной в мире,

– подчеркнул он.

Старчевский, известный в Рурском регионе как культовый режиссер с такими кинокомедиями, как "Glanz, Gesocks und Gloria", потный и одетый стоял в кулуарах.

Голый футбольный поединок провели в Германии / Фото ANC-News

Он отметил, что это настоящий футбольный фестиваль. Бохум, Эссен, Шальке, Обергаузен, все города так мирно празднуют вместе. По его словам, это просто отличная альтернатива настоящей национальной сборной, где атмосфера такая скучная.

При температуре 27 градусов без футболок под палящим солнцем "Накедайз" на самом деле имели явное преимущество. Со всем тем, в итоге они потерпели минимальное поражение 12:11 по пенальти.

Голый игрок и влиятельный деятель Ян Шлаппен (номер 26) воспринял поражение с юмором.

Я просто думаю, что это круто. Когда все болтается, ты чувствуешь себя свободным. Мне наплевать, что я показал себя здесь голым. Все равно меня голым видело больше людей, чем сидит здесь на трибунах,

– заметил он.

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Надеемся, что о "Накедайз" мы услышим не один раз, ведь участникам команды нравится то, что происходило на поле. Да и нам пришлось по душе это эффектное зрелище.