Каждый раз, когда концептуальный мотоцикл становится серийным, проступают слезы из-за того, насколько конечный продукт отличается от первоначального дизайна. BMW R18, к сожалению, – не исключение. Неудивительно, что эта модель безумно популярна среди мастеров, которые дарят мотоциклам новую жизнь. Смотри, как теперь выглядит переосмысленный R18, над которым работали немцы.

Ребята из немецкого салона WalzWerk взялись за усовершенствование BMW R18. Сейчас мастера делают акцент на серийных сборниках, поэтому они разработали R18 таким образом, чтобы его можно было легко воспроизвести на другом таком мотоцикле.

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Основатель WalzWerk Маркус Вальц объясняет, в чем логика такого решения.

"Я зарабатываю себе на жизнь производством байков вот уже 31 год. Мне не нужно изобретать велосипед или строить космический корабль с R18, как это уже делали некоторые из моих конкурентов. Я больше сосредоточен на коммерческой деятельности, если вы понимаете, о чем я", – подчеркнул он.



В мастерской планируют за год построить 12 таких BMW R18

В WalzWerk планируют построить 12 таких R18 в год. И они разработали комплекты деталей, которые могут использовать их клиенты. Таким образом, хотя здесь и много умственной индивидуальной работы, ни одна деталь не является "одноразовой".

Пожалуй, наиболее изящный штрих в этом байке – комплект Bobber, в котором кардинально переработана задняя часть. Он начинается с плавающего одноместного сиденья, которое устанавливается на заглушку, чтобы закрыть внутреннюю работу BMW. Клиент может заказать седло двух размеров, с возможностью регулировки на 75 миллиметров спереди для точной подгонки.



По заказу клиента доступны два размера сиденья

В комплект также входит тоньше заднее крыло, которое облегает заднюю крышку. Оно установлено на элегантной паре стоек, а крошечные светодиоды незаметно встроены в монтажные ушки. Они действуют как комбинация задних фонарей и указателей поворота, но мы не уверены, куда прикрепят номерной знак.



Заднее крыло тоньше, а также облегает колесо

Если этот R18 выглядит еще более заниженным, чем стандартный, то это потому, что его действительно опустили на 3 дюйма. Трубки передней вилки стали короче, а внутри установили улучшенные прогрессивные пружины. Позади в байка появился новый регулируемый по высоте задний амортизатор, специально созданный для WalzWerk компанией Touratech.

На байке также установлено комплект WalzWerk R18 "Big Wheel", который охватывает переднее колесо 21 × 3,50 дюйма и массивное заднее колесо 18 × 6 дюймов. Диски прикреплены к стандартной ступице и имеют большое значение для изменения положения R18.



Байк оснащен новым комплектом колес от WalzWerk

Кабину водителя оборудовали новым рулем, регулируемыми рычагами, более короткими тормозными магистралями и незаметными резервуарами для воды. Есть также кронштейны для опускания фары вниз и назад, а также для более плотного прилегания спидометра, чтобы вся передняя часть выглядела компактной. Ты также увидишь указатели поворота на концах руля и набор подножек WalzWerk.



Байк получил новый руль, а также регулируемые рычаги

Мастера также добавили сокращенное переднее крыло. Оба крыла можно заказать так, чтобы они подходили к большим колесам этого байка или размерам стоковых колес BMW.

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Что касается выхлопа, WalzWerk снял массивные хромированные крышки коллекторов и выхлопных баки с рыбьим хвостом, а также покр ы л коллекторы керамическим покрытием черного цвета. Новые глушители – специально разработанные устройства SC Project, которые магазин будет продавать с черной или матовой нержавеющей стали.



Байк полностью лишили хромированных элементов

На этом мотоцикле не осталось ни намека на хром. WalzWerk перекрасил все хромированные детали на черный цвет, а также установил пару затемненных клапанных крышек из собственного каталога вторичного рынка BMW. И еще они поменяли значки двигателя на собственный бренд.

Единственное пятно цвета – синий цвет на топливном баке – вдохновляющий набор, позаимствованный у Porsche 356. Он украшен двойными черными шпилечными полосами по бокам, как дань классическому дизайну BMW, и изящной графической обработкой сверху.



Бензобак BMW R18 окрашен в синий цвет

WalzWerk также установил на бак и на нагрудник двигателя медные круглые знаки BMW того периода. Они являются дополнительным оборудованием для R18, и поставляются в коробке с байком, если выбрать модель "First Edition".

В этом байке нет ничего радикального или чрезмерного, но Маркус и его команда достигли успеха, чтобы R18 получил неповторимый узнаваемый дизайн. Этот байк идеально подойдет для эгоистических поездок по городу. А тот факт, что комплект деталей подходит для всех R18, значит, что владельцы таких мотоциклов тоже могут усовершенствовать их без лишних усилий.



BMW R18 – лучший мотоцикл для эгоистов

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