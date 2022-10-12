Усі вони стали заручниками – чеченці обіцяли відпустити людей, якщо Владімір Путін накаже російським військам вийти з Чечні. Три дні тривали перемовини, а потім був кривавий штурм. Що було далі – нагадуємо на Men 24.

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Брехня і вбивство – Путін і Норд-Ост

А почався штурм із того, що у вентиляцію будівлі запустили газ – який начебто мав приспати і заручників, і терористів. Далі до театру мали увійти спецпризначенці й спокійно все зачистити.

Але сталося геть інакше. Російські силовики увірвалися в театр і почали стріляти наліво і направо – не тільки у чеченців, а й у глядачів. При цьому вчинилася паніка, і "приспані" газом люди померли, так і не отримавши жодної медичної допомоги.

До слова, Владімір Путін особисто наказав штурмувати театр – і не раз публічно про це говорив. Саме його наказ призвів до смерті 130 людей, і це тільки за офіційною версією (неофіційно – нарахували понад 170).



Наказ Путіна штурмувати театр спричинив 130 смертей / Фото очевидців

Путін дуже багато брехав, щойно десь мова заходила про Норд-Ост

Спершу Путін заявляв, що газ був абсолютно нешкідливий. Потім раптово почав говорити протилежне – людям мали вколоти антидот, але через хаос, який спричинили перестрілки (це так Путін спробував списати все на некваліфікованих силовиків), уколи всім не зробили.

Далі – більше. Щоб пояснити свій наказ про штурм, Путін вигадав абсурдну історію, нібито чеченці збиралися вивезти заручників на Червону Площу і розстріляти їх там. І на основі цього вигаданого плану вирішив діяти "на випередження" (яка ж знайома "логіка", чи не так?).

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Навіть у матеріалах слідства вказано, що у момент штурму пульти були від'єднані від вибухових пристроїв, якими погрожували чеченці, а батарейки лежали в кишенях. Тобто, навіть вибухівку застосовувати не збиралися, не те що розстріли.



Родини загиблих так і не отримали відповіді на свої питання / Фото очевидців

Зверни увагу: Європейський суд із прав людини постановив, що Росія не провела належного слідства. Також ЄСПЛ визнав: загибель заручників викликав саме газ, а отже – Путін порушив право на життя громадян своєї країни. І, як бачимо, продовжує чхати на нього.

Після років і років без відповіді залишилися важливі питання, як-от:

Чому під час штурму знищили всіх чеченців, навіть тих, які були непритомними?

Чи правда, що серед терористів був співробітник ФСБ, який невдовзі після штурму загадково загинув у ДТП?

Куди поділися гроші й дорогоцінності, які зникли з непритомних та мертвих заручників (так, людей не тільки отруїли, а й пограбували)?

Чому лікарі не знали, як допомогти постраждалим, а людей, які буквально помирали, вивозили автобусами, а не швидкими?

Відповідей на всі ці питання від Путіна ніхто не дочекався. А монстр народився, і далі бив все жорстокіше – і чужих, і своїх.

До теми – що слід памятати про події, відомі як трагедія Норд-Осту: нагадаємо у відео