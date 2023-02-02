Ясна річ, що на фактурному та міцному тілі татуювання матимуть привабливіший вигляд. Але слід також враховувати той факт, що ти власноруч можеш зіпсувати старання майстра. І все тому, що вирішив поспішити з тренуваннями тоді, коли твоє татуювання лиш загоювалося.

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Догляд за тату – запорука успіху

Передовсім слід пам'ятати про те, що за татуюванням слід доглядати. І мовиться не про перші кілька днів після сеансу. Тобі знадобиться трохи часу, щоб шкіра загоїлася. Якщо ж ти проігноруєш це, то дуже високі ризики запалень та інфікувань.

Особливо цьому сприяють походи до тренажерних залів. Їх складно назвати стерильними. Та й твій піт може ідеально працювати на те, щоб ти перманентно відчував подразнення, а також страждав від почервоніння шкіри навколо татуювання.



Передовсім варто доглядати за своїм татуюванням / Фото kroshka__nastya

Крім того, правильний догляд дозволить зберегти малюнок у первинному стані якомога довше. Тож тобі потрібно потурбуватися про загоєння татуювання і лише після цього можна думати про тренування.

Скільки часу гоїться татуювання

"Залежно від татуювання, час загоєння зазвичай становить 2 тижні. Вправи, ймовірно, можна виконувати через день після нанесення, якщо татуювання не контактуватиме з підлогою чи обладнанням", – каже тату-майстер Джош Арсено.

Але слід розуміти, що ледь не наступного дня ти можеш тренуватися на власний страх і ризик. Ми ж рекомендуємо таки взяти паузу на 14 днів, щоб дати шкірі відновитися, мікроранам загоїтися.

Арсено зауважив, що слід звертати увагу на своє татуювання. Якщо ти виявляєш ознаки інфікування, то необхідно звернутися до лікаря. Це дозволить тобі уникнути проблем зі шкірою, з якими стикаються фанати поспіху.

Місце тату має значення

У залежності від того, де саме на твоєму тілі тату, тобі може бути важче або легше тренуватися.

Свіже татуювання на вашому тулубі, ймовірно, перешкоджатиме належному діапазону рухів більше, ніж татуювання на руці чи нозі, і потребуватиме додаткового дня, або близько того, відпочинку,

– каже Арсено.

Він також зауважив, що складно буде з татуюваннями навколо колін і ліктів. Адже там твоя шкіра розтягуватиметься на постійній основі.



Тату на деяких ділянках тіла може бути чуттєвим / Фото kroshka__nastya

Слід пам'ятати, що зона навколо нового татуювання буде чутливою упродовж кількох днів. Тож якщо тобі боляче виконувати певні рухи – відмовся від цього на певний проміжок часу.

Спітнів – витри татуювання

"Потовиділення, безперечно, може бути проблемою, якщо дозволити поту залишатися занадто довго на свіжому татуюванні. Піт досить брудний, тому змий тату відразу після тренування. Я, думаю, що до дня або двох буде достатньо", – зазначив тренер.

Крім того, не забувай про те, що поверхні, до яких ти можеш доторкатися татуйованою частиною тіла, далеко не стерильні. Потурбуйся про те, щоб такого контакту не було, щоб не переживати через імовірність інфікуватися.

Поради наостанок

За словами експерта, чудовий спосіб обмежити прямий контакт з тренажерним обладнанням і підлогою – одяг.

Зазвичай рекомендується носити вільний одяг поверх свіжого татуювання. Це зменшить подразнення, викликане натиранням одягу,

– додав він.

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Набив свіже тату? Не поспішай іти до спортзалу. Якщо ж таки плануєш, то рекомендуємо накласти пов'язку на малюнок. Потурбуйся про комфортний одяг. А також пам'ятай, що варто уникати контакту з різними поверхнями.