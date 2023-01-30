Ясна річ, що наші поради не можуть на всі 100% тобі допомогти. Але візьми їх на озброєння, щоб трохи прокачати свою дисципліну. До слова, їх можна застосувати як до тренувань, так і до роботи.

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1. Маленькі кроки

Багато речей у житті можуть здаватися складними, але їх можна досягнути, роблячи маленькі кроки. Тож ти можеш намагатися виконувати невеликі комплекси вправ по кілька разів на тиждень. Вони можуть не тривати довго. Але це однозначно те, що дозволить дисциплінувати себе на шляху до досягнення тіла своєї мрії.



Можеш почати, наприклад, з ранкової зарядки вдома / Фото Freepik

Пам'ятай, що тобі не потрібно робити все відразу. І тобі не потрібно починати з непідйомної ваги. Роби малі, але впевнені кроки назустріч успіху.

2. Знайди свій спорт

Це не обов'язково має бути якийсь вид спорту. Мовиться радше про варіант тренувань, який приноситиме тобі задоволення та дозволить не відмовлятися від наступного походу до спортзалу. Якщо ж ти не знайдеш заняття, яке драйвитиме тебе, то матимеш нижчі шанси на те, щоб продовжити роботу над собою.

Ми рекомендуємо тобі спробувати різні дисципліни. Можливо, тягати "залізо" – не твоє. Натомість ти з величезним задоволенням бігатимеш або плаватимеш. Хіба цього недостатньо?

3. Друг зі спортзалу має значення

Найкращий спосіб зберегти мотивацію та зменшити ризик кинути тренуватися – знайти друга для занять. Когось, кого ти намагатимешся не засмучувати. Когось, хто мотивуватиме тебе у ті дні, коли не хочеться нічого робити. Так, такі дні однозначно будуть. І варто до цього готуватися.

Крім того, позитивний вплив може мати фактор конкуренції. Виклик, який тобі може кинути товариш, дозволить не зупинятися на досягнутому та демонструвати показники, про які ти навіть не підозрював.

4. Вклади трохи грошей

Це певний психологічний трюк. Деякі експерти кажуть, що людям важче відмовлятися від того, у що вони вклали гроші. Тож цей варіант теж можна взяти на озброєння, щоб дисциплінувати себе.



Якщо ти вклав гроші у тренування, то відмовитися буде складніше / Фото SenivPetro

Ти можеш купити абонемент до спортзалу, оплатити послуги персонального тренера. А краще – інвестуй у спортивний одяг. По-перше, у хорошому та якісному легше та приємніше тренуватися. По-друге, його наявність у твоєму гардеробі буквально підштовхуватиме тебе не пропускати роботу над тілом своєї мрії.

5. Винагороджуй свої досягнення

Важливо, щоб ти міг визнавати та винагороджуватися досягнення. Це дозволяє фіксувати тобі покращення та прогрес, а також мати позитивний настрій перед тренуваннями.

Як ти можеш це зробити? По-перше, ти можеш вести щоденник або фіксувати на фото прогрес. По-друге, ти повинен вибирати те, що тобі хочеться та подобається. А ще слід розуміти, до чого ти прагнеш у майбутньому. Так легше буде продовжувати роботу над собою.

Причому кінцева винагорода може аж ніяк не бути пов'язана з тренуваннями. Можливо, ти давно мріяв про певну покупку або відвідування курсів. Що б це не було, у тебе однозначно має бути мотивація. Без неї ніяк!

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Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою ти зможеш нарешті дисциплінувати себе. Ба більше, ти більше не кидатимеш гроші на вітер, купуючи черговий абонемент, який лежить собі самотньо та збирає пил на полиці.