О котрій годині потрібно прокидатися, щоб бути успішним: хитрість мільярдерів

Якщо твій звичний робочий день починається о 7 ранку, то ми змушені тебе засмутити: ти все робиш неправильно. Психологи розповіли, о котрій годині потрібно вставати, щоб стати успішним, більше встигати на роботі та не втрачати своєї продуктивності. Спойлер: це зможе робити не кожен, але спробувати варто.

Психолог Джош Девіс, директор з досліджень Інституту нейролідерства, вирішив зламати звичний режим, встановивши новий ідеальний час для пробудження. Тепер він прокидається о 4 годині ранку. Ага, саме тоді, коли ти лише засинаєш.

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Він заявляє, що його пропозиція має певне обґрунтування, адже більшість керівників вищої ланки прокидаються дуже рано. Два яскраві приклади – генеральний директор Apple Тім Кук або гендиректор Starbucks Говард Шульц.

Джош Девіс пояснив, чому прокидання о 4 ранку – безцінне.

"Ніхто не пише тобі на пошту, не телефонує. І ніхто не публікує повідомлення у соціальних мережах. Прокинувшись о 4 ранку, спокуси практично виключаються", – підкреслює він.



Прокидання з самого ранку позбавляє відволікаючих факторів / Фото Unsplash

І кілька досліджень підтверджують його думку. Лікар з канадського університету Саскачевану Джеффрі Дж. Макдоннелл під час дослідження виявив, що перші години дня, безсумнівно, більш продуктивні. У тому ж дусі психолог Ден Аріелі, професор Університету Дюка у США, закрив фокус, назвавши дві години після пробудження найбільш ефективними.

Учені наголошують, що саме відсутність відволікаючих факторів допомагають бути продуктивним. А сприяє цьому високий рівень розумової свіжості, що підвищує концентрацію.

Але не все так однозначно

"Пошук спокою – спосіб вирішення проблеми. Але, можливо, ви повинні подумати, що, можливо, існує погана організація робочого навантаження та простору, який нам потрібний для певних завдань", – зауважила психологиня Міріам Гонсалес Пабло.

На її думку, зовсім не обов'язково прокидатися з самого ранку. Достатньо вибрати місце, вільне від відволікаючих чинників, щоб співробітник міг, наприклад, виконувати свої завдання без будь-яких перерв.

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"Правильно й те, що присутність на роботі більше не потрібна, і ми можемо почати коригувати графік роботи в залежності від навантаження. Це було б найкращим способом", – підкреслює вона.



Інші експерти впевнені, що прокидання з самого ранку не тотожне з успішністю / Фото Unsplash

На думку психологині, раннє прокидання може стати причиною появи стресу. Відмова від сну для покращення результатів – не найкращий шлях, який може обрати кожен з нас.

Відпочинок – це здоров'я та виживання. У кожного різні добові ритми, тому важливо прислухатися до свого тіла. Тому, на її думку, прокидання о 4 ранку може допомогти одним, але не мати жодного позитивного ефекту для інших.

То що ж тобі робити?

Тобі просто потрібно пристосуватися до того, що вимагає твоє тіло. Спробуй встановити свій графік, який відповідає твоїм потребам. І затям уже нарешті, що немає нічого універсального. Прокидання о 4 ранку не зробить тебе мільйонером. А якщо ти ще й будеш постійно виснажений і в стресі, то є всі шанси, що такий експеримент закінчиться лікарняним.



Вони рекомендують виробити свій графік, який дозволить продуктивно працювати / Фото Unsplash

Єдиний плюс надзвичайно раннього прокидання полягає у видимості того, що ти встигаєш значно більше. Але чи довго ти протримаєшся у такому режимі?

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