Бути директором компанії – непросте завдання. Але є принцип, який Джефф Безос і Тім Кук використовують для підвищення своєї продуктивності. Він може дати тобі ключ до розуміння того, чому Apple та Amazon – дві найуспішніші компанії світу. Розповідаємо, у чому він полягає.

Джефф Безос і Тім Кук мають своє бачення щодо того, як використовувати особистий час. Розповідаємо, що потрібно зробити, щоб твоя продуктивність була завжди на висоті!

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Тім Кук – керівник однієї з найдорожчих компаній у світі. Він вважається визнаним лідером в області технологічних інновацій. У його команді працює понад 145 тисяч співробітників. І з ними всіма потрібно вміти дати раду.

Джефф Безос, який нещодавно оголосив, що перестане бути генеральним директором Amazon, протягом багатьох років просував свою флагманську компанію. Він свого часу не підозрював, що з часом сайт безоплатних онлайн-продажів стане справжнім гігантом, який приноситиме мільярди.

І хоча для керування цими компаніями, безумовно, потрібно значно більше, ніж просто характер, правда в тому, що Джефф Безос і Тім Кук не можуть подбати про всі аспекти бізнесу своїх компаній.

Як підвищують продуктивність Джефф Безос і Тім Кук

Тільки не смійся. Якщо говорити на хлопський розум, то мільярдери закликають "просто робити те, що тобі потрібно". І хоч це звучить як жарт, проте, цей принцип таки працює.



Тобі просто потрібно робити те, що тобі потрібно / Фото Unsplash

"Краса цього принципу полягає в тому, що у нього є дві переваги. По-перше, таке мислення допомагає тобі розставити пріоритети та керувати обмеженим ресурсом часу, який у тебе є кожен день. Це змушує тебе зосередитися на тому, що робити зі своїм часом", – зауважує технологічний аналітик Джейсон Атен.

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Якщо ти керівник, то знаєш, що тобі потрібно приймати стратегічні рішення. Тут аналітики пропонують взяти до уваги Безоса, котрий зазвичай приймає "односторонні рішення". Мається на увазі ті, які вже не дозволять повернутися.

"Бути генеральним директором Amazon – це величезна відповідальність, яка поглинає тебе. Коли на тебе покладена така відповідальність, важко звертати увагу на ще щось", – заявив Безос, коли покинув свій пост, щоб віддати своє місце Енді Ясси.

Тім Кук – це один чудовий приклад способу мислення, який розглядає делегування повноважень. Це прекрасна можливість зосередитися на тому, для чого це дійсно потрібно людям. Наприклад, ні для кого не секрет, що сила Кука не в дизайні, як у його попередника, Стіва Джобса. Він, коли очолив Apple, не надто часто навідується у дизайнерську зону. Кук необхідний в інших сферах, яким він приділяє достатньо уваги.



Тобі слід навчитися делегувати обов'язки / Фото Unsplash

Постав собі це питання

Експерт наголошує на тому, що тобі потрібно поставити собі одне чітке питання: чи можуть це завдання виконати без мого втручання? Якщо так, то присвяти вільний час іншим задачам.

"Завдання лідера – знайти найкращих людей для вирішення будь-якої задачі. Потім ти повинен надати їм ресурси, підтримку та відповідальність для покращення. Потім ти повинен зосередитися на тому, що лише лідер може зробити для бізнесу. Усе просто", – підкреслює Джейсон Атен.

Тож візьми на озброєння принцип, яким користуються Джефф Безос і Тім Кук. Він дозволить тобі не лише бути продуктивнішим, а й мати більше вільного часу.

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