Ти будеш здивований, але співзасновник Microsoft любить не лише читати, а й дивитися серіали. Він зізнається, що потрапив до лап стрімінгу, а також мав можливість глянути кілька серіалів. Тож ми розповімо тобі цього разу, які серіали Netflix мільярдер рекомендує до перегляду.

Нещодавно Білл Гейтс дав інтерв'ю Ендрю Россу в Clubhouse. Мільярдер зізнався, що не встиг збагнути, коли буквально потрапив до лап стрімінгових сервісів. Зокрема він розповів, які серіали рекомендує глянути усім.

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"Наступне, що я знав, що минуло чотири години. Зазвичай я цього не роблю, але вони (стрімінгові сервіси, – Men 24) полегшують вам задачу. Ви сидите і готуєтеся до наступного випуску", – розповідає Гейтс про стрімінгові сервіси.

А який же серіал змусив його кілька годин безперервно дивитися в екран? Ні, мовиться не про "Бріджертони", а про "Люпена", найуспішніший французький серіал Netflix в його історії. Він знятий за книгами Моріса Леблана.

Але це було не єдине шоу, яке сподобалося Біллу Гейтсу. Дивно, але жодне з двох інших не має стосунку до технологій, довкілля або футуристичних подій, як можна було б очікувати. Це історії, які багато хто бачив, які навіть можуть бути твоїми улюбленими. Або мають шанси стати ними, адже якось же вони переконали Гейтса відкласти на кілька годин книги.

Серіали, які рекомендує Білл Гейтс

"Люпен"

Дивися трейлер серіалу "Люпен":

Для тих, хто не бачив серіал Netflix, він розповідає історію професійного злодія Ассана Діопа, який надихнувся літературним героєм Арсеном Люпеном, популярним персонажем французької літератури, героєм новел Моріса Леблана. Ассан використовує усі свої знання та методи, щоб дізнатися правду про крадіжку прикраси Марії Антуанетти, за яку посадили його батька.

Творці серіалу повідомили, що другий його сезон на Netflix вийде цього літа.

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"Сучасна сім'я"

Дивися трейлер серіалу "Сучасна сім'я":

Хто б міг подумати, що серіал "Сучасна сім'я" опиниться серед фаворитів Білла Гейтса. Однак це так, і колишній генеральний директор Microsoft прокоментував, що серед комедійних серіалів це, без сумніву, один з його улюблених. Дивився його мільярдер разом зі своєю сім'єю.

"Американці"

Дивися трейлер серіалу "Американці":

Це один з найкращих серіалів останніх років, і його кінцівка була більш ніж ідеальною. Тож не дивно, що Білл Гейтс високо оцінив його. Це історія про двох російських шпигунів, які проникли у Сполучені Штати під час холодної війни. Вони, виконуючи свою роботу, вдавали типову американську пару.

Тож, якщо ти не знав, чим зайнятися себе на вихідних, – можеш сміливо "залипнути" на одному з цих серіалів. Або відразу на усіх, якщо ти їх ще не бачив.

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