Если твой привычный рабочий день начинается в 7 утра, то мы вынуждены тебя огорчить: ты все делаешь неправильно. Психологи рассказали, во сколько нужно вставать, чтобы стать успешным, больше успевать на работе и не терять своей продуктивности. Спойлер: это сможет делать не каждый, но попробовать стоит.

Психолог Джош Дэвис, директор по исследованиям Института нейролидерства, решил сломать привычный режим, установив новое идеальное время для пробуждения. Теперь он просыпается в 4 часа утра. Ага, именно тогда, когда ты только зас ы паешь.

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Он заявляет, что его предложение имеет определенное обоснование, ведь большинство руководителей высшего звена просыпаются очень рано. Два ярких примера – генеральный директор Apple Тим Кук или гендиректор Starbucks Говард Шульц.

Джош Дэвис объяснил, почему пробуждения в 4 утра – бесценно.

"Никто не пишет тебе на почту, не звоним. И никто не публикует сообщение социальных сетях. Проснувшись в 4 утра, искушения практически исключаются", – подчеркивает он.



Пробуждение с самого утра избавляет отвлекающих факторов / Фото Unsplash

И несколько исследований подтверждают его мнение. Врач из канадского университета Саскачевана Джеффри Дж. Макдоннелл во время исследования обнаружил, что первые часы дня, несомненно, более производительные. В том же духе психолог Ариэли, профессор Университета Дюка в США, закрыл фокус, назвав 2 часа после пробуждения наиболее эффективными.

Ученые отмечают, что именно отсутствие отвлекающих факторов помогают быть продуктивным. А способствует этому высокий уровень умственной свежести, что пов ы шает концентрацию.

Но не все так однозначно

"Поиск покоя – способ решения проблемы. Но, возможно, вы должны подумать, что, возможно, существует плохая организация рабочей нагрузки и пространства, который нам нужен для определенных задач", – отметила психолог Мириам Гонсалес Пабло.

По ее мнению, вовсе не обязательно просыпаться с самого утра. Достаточно выбрать место, свободное от отвлекающих факторов, чтобы сотрудник мог, например, выполнять свои задачи без каких-либо перерывов.

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"Верно и то, что присутствие на работе больше не нужно, и мы можем начать корректировать график работы в зависимости от нагрузки. Это было бы лучшим способом", – подчеркивает она.



Другие эксперты уверены, что пробуждение с самого утра не тождественно с успеваемостью / Фото Unsplash

По мнению психолога, раннее просыпание может стать причиной появления стресса. Отказ от сна для улучшения результатов – не лучший путь, который может выбрать каждый из нас.

Отдых – это здоровье и выживание. У каждого разные суточные ритмы, поэтому важно прислушиваться к своему телу. Поэтому, по ее мнению, пробуждения в 4 утра может помочь одним, но не иметь никакого положительного эффекта для других.

Так что тебе делать?

Тебе просто нужно приспособиться к тому, что требует твоё тело. Попробуй установить свой график, который отвечает твоим потребностям. И запомни уже наконец, что нет ничего универсального. Пробуждение в 4 утра не сделает тебя миллионером. А если ты еще будешь постоянно истощен и в стрессе, то есть все шансы, что такой эксперимент закончится больничным.



Они рекомендуют выработать свой график, который позволит продуктивно работать / Фото Unsplash

Единственный плюс очень раннего пробуждения заключается в видимости того, что ты успеваешь гораздо больше. Но долго ли ты продержишься в таком режиме?