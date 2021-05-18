Обличчя чи свічка: що розповість про тебе картинка з оптичною ілюзією

У моменти, коли мозок отримує від очей багато даних для обробки одночасно, йому доводиться швидко приймати рішення. Щоб розповісти своєму носію, що ж він, власне, бачить.
Це рішення формується на базі поточних пріоритетів людини, її особистості. Саме деякі секрети про них розповідають тести, базовані на оптичній ілюзії. Нижче – черговий яскравий приклад.
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Що ти тут бачиш? / Фото pinterest
Обличчя чи свічка
Якщо ти спершу побачив обличчя
Це означає, що ти дуже орієнтований на людей. Чи, скажімо так, у тебе забагато вільного часу – аби думати про людей.
- Зазвичай на цій картинці обличчя одразу бачать екстраверти, які отримують енергію життя від соціальних взаємодій. Простіше кажучи, світське життя тобі не чуже, і на будь-якій тусовці ти будеш своїм хлопцем.
Тут, власне, й порадити нічого, хіба от одне: уважно стеж, щоб навколо тебе були люди, готові тебе підтримати. Тобі ж потрібні саме позитивні емоції.
Якщо ж ти спочатку побачив свічку
Ти більше інтроверт. Люди людьми, але ти будеш майже завжди зосереджений на своїх думках.
- Ясна річ, що тобі подобається бути вдома (навіть краще самому) більше, ніж там, де багато народу.
А ще тобі дуже пощастило – з дуже крутими близькими друзями (а інакше й бути не могло).
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