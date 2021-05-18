Это решение формируется на базе текущих приоритетов человека, его личности. Именно некоторые секреты о них рассказывают тесты, основанные на оптической иллюзии. Ниже – очередной яркий пример.

К теме Как дружбу с девушкой превратить в счастливые отношения: инструкция для мужчин



Что ты здесь видишь? / Фото pinterest

Лицо или свеча

Если ты сначала увидел лицо

Это значит, что ты очень ориентирован на людей. Или, скажем так, у тебя много свободного времени – чтобы думать о людях.

Обычно на этой картинке лицо сразу видят экстраверты, которые получают энергию жизни от социальных взаимодействий. Проще говоря, светская жизнь тебе не чужда, и на любой тусовке ты будешь своим парнем.

Здесь, собственно, и посоветовать нечего, разве вот одно: внимательно следи, чтобы вокруг тебя были люди, готовые тебя поддержать. Тебе же нужны именно положительные эмоции.

Если ты сначала увидел свечу

Ты больше интроверт. Люди людьми, но ты будешь почти всегда сосредоточен на своих мыслях.

Понятное дело, что тебе нравится быть дома (даже лучше одному) больше, чем там, где много народу.

А еще тебе очень повезло – с очень крутыми близкими друзьями (а иначе и быть не могло).