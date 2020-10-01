Подейкують, вибратися з її френдзони можливо. Але для цього потрібно добряче попітніти та докласти чимало зусиль. Цього разу ми розповімо тобі, як дружбу з дівчиною перетворити на щасливі стосунки. Візьми наші поради на озброєння. Не виключено, що вона – саме та, з якою ти проведеш усе своє життя.

Ми на Men 24 рекомендуємо увімкнути здорову наполегливість та звертати увагу на сигнали, які подає твоя подруга. А раптом ваша крута дружба може переродитися у міцні стосунки.

Візьми на озброєння Як стати її хлопцем: 5 способів нарешті покинути френдзону

Твоя прямота

Хочеш піти з нею прогулятися – так і скажи. Але не потрібно використовувати формулювання: "Хочеш піти на каву сьогодні?". Це провальний варіант. Тобі важливо подати все так, щоб вона розуміла, що хочеш прогулятися ти саме з нею. Так можна буде позбутися дружнього фльору.

Акцент роби не на прогулянці, а на проведенні часу з нею. Покажи, що ти це особливо цінуєш.



Роби акцент на тому, що тобі хочеться провести час саме з нею / Фото ArthurHidden

Плануй розумно

Побачення від спонтанної прогулянки відрізняється підготовкою до зустрічі. Тож не потрібно телефонувати їй і казати, що через пів години приїдеш по неї. Краще спробуй домовитися про зустріч у певний день. Дай їй можливість підготуватися, аби вона могла виглядати на висоті.

Ти влаштував побачення? У такому випадку вона лише отримує задоволення, а всі організаційні питання залишаються цілком і повністю на тобі.

Плати на першому побаченні

Усі ми знаємо, що друзі ділять рахунок у кафе або ресторані порівну. Якщо ж ти хочеш перейти межу дружби та зав'язати романтичні стосунки – почни повністю брати на себе витрати. Хоча б на першому побаченні.

Якщо вона хоче за себе заплатити – не сперечайся. Будь максимально галантним і спробуй донести до неї. що тобі було б приємно, якби ти міг оплатити рахунок, адже на каву запросив її саме ти.



На першому побаченні платиш ти / Фото Miodrag Gajic ​

Уважність – твоє все

Дружні посиденьки відрізняються від романтичних тим, що тобі зовсім не обов'язково геть усе сприймати з максимальною уважністю. Що ж стосується побачення, то ту потрібно звертати увагу геть на усе.

Зверни увагу на її поведінку, настрій, а також загальну атмосферу. Це дозволить тобі маневрувати поміж айсбергами, що можуть виникати на шляху побудови романтичних стосунків.

Будь на зв'язку

Не потрібно цілими днями писати їй, надсилати беззмістовні емодзі та телефонувати посеред робочого дня. Ти ж не хочеш перетворитися на маніяка в її очах? Натомість старайся швидко реагувати на її повідомлення або дзвінки.

Не соромся кликати її гуляти або на вечерю. Але не потрібно діставати її, якщо не завжди вона матиме можливість зустрітися з тобою.



Будь на зв'язку, але не діймай її / Фото The Nordy

Занурюй її у своє життя

Якщо так сталося, що вона не знайома з твоїми друзями, – пора це робити. Запроси її на круту та затишну гулянку, де будуть твої люди. Дай їй можливість відчути себе частиною вашої неймовірної компанії та насолодитися затишною атмосферою.

Тим паче, що друзі можуть розповісти їй про твої позитивні риси та дати маленький поштовх. Але будь обережним, аби вони на радощах не розбовкали зайвого.

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Не бійся стати її хлопцем. Пам'ятай про те, що стосунки – теж дружба. Але з приємними бонусами.