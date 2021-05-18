Це рішення формується на базі поточних пріоритетів людини, її особистості. Саме деякі секрети про них розповідають тести, базовані на оптичній ілюзії. Нижче – черговий яскравий приклад.

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Тест
Що ти тут бачиш? / Фото pinterest

Обличчя чи свічка

Якщо ти спершу побачив обличчя

Це означає, що ти дуже орієнтований на людей. Чи, скажімо так, у тебе забагато вільного часу – аби думати про людей.

  • Зазвичай на цій картинці обличчя одразу бачать екстраверти, які отримують енергію життя від соціальних взаємодій. Простіше кажучи, світське життя тобі не чуже, і на будь-якій тусовці ти будеш своїм хлопцем.

Тут, власне, й порадити нічого, хіба от одне: уважно стеж, щоб навколо тебе були люди, готові тебе підтримати. Тобі ж потрібні саме позитивні емоції.

Якщо ж ти спочатку побачив свічку

Ти більше інтроверт. Люди людьми, але ти будеш майже завжди зосереджений на своїх думках.

  • Ясна річ, що тобі подобається бути вдома (навіть краще самому) більше, ніж там, де багато народу.

А ще тобі дуже пощастило – з дуже крутими близькими друзями (а інакше й бути не могло).

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