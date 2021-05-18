Це рішення формується на базі поточних пріоритетів людини, її особистості. Саме деякі секрети про них розповідають тести, базовані на оптичній ілюзії. Нижче – черговий яскравий приклад.

До теми Як дружбу з дівчиною перетворити на щасливі стосунки: інструкція для чоловіків



Що ти тут бачиш? / Фото pinterest

Обличчя чи свічка

Якщо ти спершу побачив обличчя

Це означає, що ти дуже орієнтований на людей. Чи, скажімо так, у тебе забагато вільного часу – аби думати про людей.

Зазвичай на цій картинці обличчя одразу бачать екстраверти, які отримують енергію життя від соціальних взаємодій. Простіше кажучи, світське життя тобі не чуже, і на будь-якій тусовці ти будеш своїм хлопцем.

Тут, власне, й порадити нічого, хіба от одне: уважно стеж, щоб навколо тебе були люди, готові тебе підтримати. Тобі ж потрібні саме позитивні емоції.

Якщо ж ти спочатку побачив свічку

Ти більше інтроверт. Люди людьми, але ти будеш майже завжди зосереджений на своїх думках.

Ясна річ, що тобі подобається бути вдома (навіть краще самому) більше, ніж там, де багато народу.

А ще тобі дуже пощастило – з дуже крутими близькими друзями (а інакше й бути не могло).

Також цікаво Чия зебра: все про популярну загадку Ейнштейна та відповідь на неї