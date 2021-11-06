На гарячих фото, які Мадонна виклала в інстаграмі, зірка позує у спокусливій спідній білизні. На кадрах можна впізнати певну схожість співачки з незрівнянною Мерилін Монро. Не дивно, що від цієї публікації просто неможливо відірвати погляду.
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Не дивно, що прихильники Мадонни буквально засипали її лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них, а потім уже насолоджуйся порцією спокуси від зірки:
- "Найкрасивіша жінка на землі";
- "Дуже круті фото";
- "Тобі шалено личить образ Мерилін Монро";
- "Діта фон Тіз починає кусати собі лікті";
- "Яка ж ти приголомшлива";
- "Вау, яка ж ти незрівнянна";
- "Я люблю тебе";
- "Мадонна – справжня королева";
- "Більше, я вимагаю ще більше таких фотографій".
Мадонна у спідній білизні приміряла образ Мерилін Монро / Фото з інстаграму Мадонни
Мадонна у спідній білизні приміряла образ Мерилін Монро / Фото з інстаграму Мадонни
Мадонна у спідній білизні приміряла образ Мерилін Монро / Фото з інстаграму Мадонни
Мадонна у спідній білизні приміряла образ Мерилін Монро / Фото з інстаграму Мадонни
Мадонна у спідній білизні приміряла образ Мерилін Монро / Фото з інстаграму Мадонни
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Мадонна не стомлюється вражати своїх прихильників. Тож тебе ми буквально закликаємо підписатися на співачку. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися порцією спокуси. Повір, попереду ще багато гарячого від епатажної зірки!