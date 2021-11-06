На горячих фото, которые Мадонна выложила в инстаграме, звезда позирует в соблазнительном нижнем белье. На кадрах можно узнать определенное сходство певицы с несравненной Мэрилин Монро. Неудивительно, что от этой публикации просто невозможно оторвать взгляд.

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Неудивительно, что поклонники Мадонны буквально засыпали ее лайками и комментариями. Традиционно лови лучшие из них, а потом уже наслаждайся порцией соблазна от звезды:

"Самая красивая женщина на земле";

"Очень крутые фото";

"Тебе безумно подходит образ Мэрилин Монро";

"Дита фон Тиз начинает кусать себе локти";

"Какая же ты потрясающая";

"Вау, какая же ты несравнимая";

"Я люблю тебя";

"Мадонна – настоящая королева";

"Больше, я требую еще больше таких фотографий".



Мадонна в нижнем белье примерила образ Мэрилин Монро / Фото из инстаграма Мадонны



Мадонна в нижнем белье примерила образ Мэрилин Монро / Фото из инстаграма Мадонны



Мадонна в нижнем белье примерила образ Мэрилин Монро / Фото из инстаграма Мадонны



Мадонна в нижнем белье примерила образ Мэрилин Монро / Фото из инстаграма Мадонны



Мадонна в нижнем белье примерила образ Мэрилин Монро / Фото из инстаграма Мадонны

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