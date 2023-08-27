Даже некоторые миллионеры также говорят, что не тратят много на одежду, потому что знают, что мода мимолетна, а одежда не вечна. В конце концов – хороший вкус и элегантность нельзя купить за деньги.
Также интересно Сила дизайна: как внешний вид влияет на покупателя и его решение
Как одеваться как генеральный директор – с ограниченным бюджетом
Поэтому нет, чтобы выглядеть руководителем, необязательно иметь самый дорогой костюм. Но что действительно нужно сделать, так это научиться нескольким уловкам от наилучше одетых и стильных руководителей и применить их по-своему.
- Ищи качественные базовые вещи и классику. Откажись от логотипов и эпатажных элементов и позаботься о хорошем выборе базовых вещей, таких как футболки, джинсы, брюки, поло и рубашки на пуговицах, особенно в вечных фасонах, которые никогда не выйдут из моды. Базовые вещи можно найти на протяжении всего года – в разных цветах, материалах и брендах, и благодаря этому ты можешь создать идеальный гардероб, полный элементов, которые тебе подходят и помогают создавать разные комбинации.
- Сочетай повседневные и официальные вещи. Сегодня можно увидеть многих руководителей, которые одевают в офис джинсы, свитшоты, кроссовки, брюки, но не создают слишком повседневный, спортивный или неряшливый вид. Они сочетают эти элементы с приподнятыми и элегантными вещами, чтобы создать расслабленный, но в то же время профессиональный стиль. Носи джинсы с пиджаками, футболки с брюками и кроссовки с костюмами.
Чтобы создать себе образ руководителя с помощью одежды, прислушайся к этим советам / Фото senivpetro@freepik
- Обратись к портному. Неважно, если ты не можешь себе позволить или не хочешь искать одежду по заказу. Просто одежда из магазина редко когда сразу имеет идеальный со всех сторон вид, ширину, длину и так далее. Поэтому желательно отнести ее к портному, чтобы тот смог внести правильные коррективы и сделать одежду безупречной. Так ты по меньшей мере создашь иллюзию, что носишь одежду, сделанную для тебя.
- Носи рубашку поло. Если и есть вещь, которую любят руководители, знаменитости и лучше всех одетые люди, и которую можно легко имитировать и адаптировать, то это рубашка-поло. В отличие от футболки, поло более приподнятая и стильная, в то же время она может выглядеть более расслабленно и современно, чем обычная рубашка на пуговицах. Кроме того, это универсальная вещь, которую можно носить разными способами и в разных ситуациях, и она идеально подходит для современного и немного сексуального образа руководителя.
- Если носишь кроссовки, пусть они будут кожаными. Конечно, носить кроссовки в офис – это нормально, но если ты ищешь стиль руководителя, властный и авторитетный вид, то есть несколько вещей, которые следует учесть. Во-первых, обувь должна быть идеально чистой и ухоженной, без заметного износа. Во-вторых, материал имеет значение, и самыми лучшими вариантами будут кожа или замша.
- Применяй правило 3 цветов. Правило 3 цветов достаточно простое: если хочешь, чтобы твой образ был более мощным, эффектным, приподнятым и профессиональным (в случае офисной одежды), то тебе не следует носить более 3 цветов одновременно. Это могут быть разные оттенки одного цвета, нейтральные цвета или два простых цвета с одним ярким.