Даже некоторые миллионеры также говорят, что не тратят много на одежду, потому что знают, что мода мимолетна, а одежда не вечна. В конце концов – хороший вкус и элегантность нельзя купить за деньги.

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Как одеваться как генеральный директор – с ограниченным бюджетом

Поэтому нет, чтобы выглядеть руководителем, необязательно иметь самый дорогой костюм. Но что действительно нужно сделать, так это научиться нескольким уловкам от наилучше одетых и стильных руководителей и применить их по-своему.

Ищи качественные базовые вещи и классику. Откажись от логотипов и эпатажных элементов и позаботься о хорошем выборе базовых вещей, таких как футболки, джинсы, брюки, поло и рубашки на пуговицах, особенно в вечных фасонах, которые никогда не выйдут из моды. Базовые вещи можно найти на протяжении всего года – в разных цветах, материалах и брендах, и благодаря этому ты можешь создать идеальный гардероб, полный элементов, которые тебе подходят и помогают создавать разные комбинации.

Откажись от логотипов и эпатажных элементов и позаботься о хорошем выборе базовых вещей, таких как футболки, джинсы, брюки, поло и рубашки на пуговицах, особенно в вечных фасонах, которые никогда не выйдут из моды. Базовые вещи можно найти на протяжении всего года – в разных цветах, материалах и брендах, и благодаря этому ты можешь создать идеальный гардероб, полный элементов, которые тебе подходят и помогают создавать разные комбинации. Сочетай повседневные и официальные вещи. Сегодня можно увидеть многих руководителей, которые одевают в офис джинсы, свитшоты, кроссовки, брюки, но не создают слишком повседневный, спортивный или неряшливый вид. Они сочетают эти элементы с приподнятыми и элегантными вещами, чтобы создать расслабленный, но в то же время профессиональный стиль. Носи джинсы с пиджаками, футболки с брюками и кроссовки с костюмами.



Чтобы создать себе образ руководителя с помощью одежды, прислушайся к этим советам / Фото senivpetro@freepik