На эффектных фотографиях, которыми Мадонна поделилась в сети, она позирует в колготах, а также кружевном нижнем белье. Правда, на некоторых кадрах певица решила вообще снять бюстгальтер. Все для того, чтобы буквально добить своих поклонников.

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Им настолько сильно понравились смелые фотографии Мадонны, что они буквально засыпали ее лайками и комментариями. Традиционно, лови лучшие из них, а потом уже наслаждайся горячими кадрами нашей героини:

"Наша королева";

"Какая же ты горячая";

"Я люблю тебя";

"Этот пост завораживает";

"Ты просто невероятная";

"В чем твой секрет молодости?";

"От твоего тела просто невозможно оторвать взор".



Мадонна снялась обнаженной на кровати / Фото с инстаграма Мадонны



Мадонна снялась обнаженной на кровати / Фото с инстаграма Мадонны



Мадонна снялась обнаженной на кровати / Фото с инстаграма Мадонны



Мадонна снялась обнаженной на кровати / Фото с инстаграма Мадонны



Мадонна снялась обнаженной на кровати / Фото с инстаграма Мадонны



Мадонна снялась обнаженной на кровати / Фото с инстаграма Мадонны



Мадонна снялась обнаженной на кровати / Фото с инстаграма Мадонны



Мадонна снялась обнаженной на кровати / Фото с инстаграма Мадонны



Мадонна снялась обнаженной на кровати / Фото с инстаграма Мадонны



Мадонна снялась обнаженной на кровати / Фото с инстаграма Мадонны

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