На эффектных фотографиях, которыми Мадонна поделилась в сети, она позирует в колготах, а также кружевном нижнем белье. Правда, на некоторых кадрах певица решила вообще снять бюстгальтер. Все для того, чтобы буквально добить своих поклонников.

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Им настолько сильно понравились смелые фотографии Мадонны, что они буквально засыпали ее лайками и комментариями. Традиционно, лови лучшие из них, а потом уже наслаждайся горячими кадрами нашей героини:

  • "Наша королева";
  • "Какая же ты горячая";
  • "Я люблю тебя";
  • "Этот пост завораживает";
  • "Ты просто невероятная";
  • "В чем твой секрет молодости?";
  • "От твоего тела просто невозможно оторвать взор".

Мадонна снялась в нижнем белье
Мадонна снялась обнаженной на кровати / Фото с инстаграма Мадонны

Мадонна снялась в нижнем белье
Мадонна снялась обнаженной на кровати / Фото с инстаграма Мадонны

Мадонна снялась в нижнем белье
Мадонна снялась обнаженной на кровати / Фото с инстаграма Мадонны

Мадонна снялась в нижнем белье
Мадонна снялась обнаженной на кровати / Фото с инстаграма Мадонны

Мадонна снялась в нижнем белье
Мадонна снялась обнаженной на кровати / Фото с инстаграма Мадонны

Мадонна снялась в нижнем белье
Мадонна снялась обнаженной на кровати / Фото с инстаграма Мадонны

Мадонна снялась в нижнем белье
Мадонна снялась обнаженной на кровати / Фото с инстаграма Мадонны

Мадонна снялась в нижнем белье
Мадонна снялась обнаженной на кровати / Фото с инстаграма Мадонны

Мадонна снялась в нижнем белье
Мадонна снялась обнаженной на кровати / Фото с инстаграма Мадонны

Мадонна снялась в нижнем белье
Мадонна снялась обнаженной на кровати / Фото с инстаграма Мадонны

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Певица Мадонна не устает поражать нас. Мы в восторге не только от ее смелости, но и от ее роскошных форм. Так что айда подписываться на нее. Это позволит тебе одним из первых любоваться горячими фотографиями звезды!