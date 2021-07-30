Якщо і є в інстаграмі красуня, від якої категорично не хочеться відписуватися, то це без сумніву Олівіа Калпо. Міс Всесвіт 2012 не лише регулярно викладає в мережу фото, а й з величезним задоволенням розбурхує своїх підписників сміливими образами. От цього разу вона знялася у купальнику, який виграшно підкреслює її спокусливі форми!
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"Прокинулася в Італії", – написала вона під публікацією.
Прихильникам Олівії Калпо шалено сподобався новий пост красуні. Про це свідчать понад 130 тисяч лайків, а також безліч коментарів під ним:
- "Ти приголомшлива";
- "Твоє тіло дивовижне";
- "Люблю тебе, крихітко";
- "Абсолютно надзвичайна та приваблива";
- "Вау, ти сама бездоганність";
- "Дуже красива дівчинка";
- "Надзвичайно гаряча";
- "Розкішна королева".
Олівіа Калпо розбурхала мережу гарячими фото у купальнику / Фото з інстаграму Калпо
Підписники Олівії Калпо у захваті від спокусливих кадрів красуні / Фото з інстаграму Калпо
Слідкувати за Олівією Калпо в інстаграмі – одне задоволення. Тож ми закликаємо тебе не полінуватися та підписатися на Міс Всесвіт 2012. Гарантуємо, що на її сторінці з'явиться ще багато гарячих фото!
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