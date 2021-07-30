Если и есть в инстаграме красавица, от которой категорически не хочется отписываться, то это несомненно Оливиа Калпо. Мисс Вселенная 2012 не только регулярно выкладывает в сеть фото, но и с огромным удовольствием будоражит своих подписчиков смелыми образами. Вот на этот раз она снялась в купальнике, который выигрышно подчеркивает ее соблазнительные формы!
Примечательно Лучше один раз увидеть: Nemiroff запустил смелую кампанию, посвященную барной культуре
"Проснулась в Италии", – написала она под публикацией.
Поклонникам Оливии Калпо безумно понравился новый пост красавицы. Об этом свидетельствуют более 130 тысяч лайков, а также множество комментариев под ним:
- "Ты потрясающая";
- "Твоё тело удивительное";
- "Люблю тебя, крошка";
- "Абсолютно чрезвычайная и привлекательная";
- "Вау, ты сама безупречность";
- "Очень красивая девочка";
- "Чрезвычайно горячая";
- "Роскошная королева".
Оливиа Калпо взбудоражила сеть горячими фото в купальнике / Фото с инстаграма Калпо
Подписчики Оливии Калпо в восторге от соблазнительных кадров красавицы / Фото с инстаграма Калпо
Следить за Оливией Калпо в инстаграми – одно удовольствие. Поэтому мы призываем тебя не полениться и подписаться на Мисс Вселенную 2012. Гарантируем, что на ее странице появится еще много горячих фото!
Тебе понравится Соблазнительные украинские легкоатлетки Олимпиады-2020: горячие фото красавиц