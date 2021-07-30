Если и есть в инстаграме красавица, от которой категорически не хочется отписываться, то это несомненно Оливиа Калпо. Мисс Вселенная 2012 не только регулярно выкладывает в сеть фото, но и с огромным удовольствием будоражит своих подписчиков смелыми образами. Вот на этот раз она снялась в купальнике, который выигрышно подчеркивает ее соблазнительные формы!

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"Проснулась в Италии", – написала она под публикацией.

Поклонникам Оливии Калпо безумно понравился новый пост красавицы. Об этом свидетельствуют более 130 тысяч лайков, а также множество комментариев под ним:

"Ты потрясающая";

"Твоё тело удивительное";

"Люблю тебя, крошка";

"Абсолютно чрезвычайная и привлекательная";

"Вау, ты сама безупречность";

"Очень красивая девочка";

"Чрезвычайно горячая";

"Роскошная королева".



Оливиа Калпо взбудоражила сеть горячими фото в купальнике / Фото с инстаграма Калпо



Подписчики Оливии Калпо в восторге от соблазнительных кадров красавицы / Фото с инстаграма Калпо

Следить за Оливией Калпо в инстаграми – одно удовольствие. Поэтому мы призываем тебя не полениться и подписаться на Мисс Вселенную 2012. Гарантируем, что на ее странице появится еще много горячих фото!