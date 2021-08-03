Цього разу Олівіа Калпо знялася у крихітному купальнику, який виграшно підкреслює її спокусливі форми. Тож не дивно, що за лічені години серія фото зібрала десятки тисяч лайків, а також безліч коментарів.

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"Проведіть пальцем по Олімпійській програмі з пірнання", – написала вона.

Підписникам Олівії Калпо шалено сподобався свіженький пост. Тож вони були максимально щедрими на коментарі та компліменти:

"Модна королева";

"Ти нереальна дівчина";

"Красива. Приголомшлива. Сексуальна";

"Маєш надзвичайний вигляд";

"Справжня Міс Всесвіт";

"Чому у тебе настільки досконале тіло?".

Слідкувати за Олівією Калпо в інстаграмі – неабияке задоволення. Тож ми закликаємо тебе підписатися на Міс Всесвіт. Це дозволить не пропустити свіженьку порцію гаряченького від красуні!

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