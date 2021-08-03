На этот раз Оливиа Калпо снялась в крошечном купальнике, который выигрышно подчеркивает ее соблазнительные формы. Неудивительно, что за считанные часы серия фото собрала десятки тысяч лайков, а также множество комментариев.

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"Проведите пальцем по Олимпийской программе по нырянию", – написала она.

Подписчикам Оливии Калпо безумно понравился свежий пост. Поэтому они были максимально щедрыми на комментарии и комплименты:

"Модная королева";

"Ты нереальная девушка";

"Красивая. Потрясающая. Сексуальная";

"Имеешь сногсшибательный вид";

"Настоящая Мисс Вселенная";

"Почему у тебя настолько совершенное тело?".

Следить за Оливией Калпо в инстаграми – огромное удовольствие. Поэтому мы призываем тебя подписаться на Мисс Вселенную. Это позволит не пропустить свеженькую порцию горяченького от красавицы!