29-річна Олівіа Калпо з величезним задоволенням позує у купальниках та інших відвертих образах. Воно й не дивно, що саме такі фото збирають найбільше лайків від її підписників, а також стають темою для обговорення у мережі.
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Цього разу Міс Всесвіт 2012 знялася у крихітному бікіні біля басейну. Світлини настільки сильно сподобалися її прихильникам, що вони просто не могли втримати своїх емоцій. Не обійшлося й без коментарів, в яких оспівують спокусливі форми моделі:
- "Ти приголомшлива і настільки неймовірна";
- "Твоє тіло – справжнє полум'я";
- "У тебе бездоганне тіло";
- "Найсексуальніша леді";
- "Надзвичайно приваблива";
- "Чому ти настільки красива? Ти ж буквально убиваєш усіх своєю вродою";
- "Справжня королева".
Нам теж шалено подобається Олівіа Калпо. Тож закликаємо тебе не лише поставити їй лайк і залишити коментар. Бажано ще й підписатися на модель, щоб не пропустити порцію гаряченького від неї!
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