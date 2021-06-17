29-летняя Оливиа Калпо с огромным удовольствием позирует в купальниках и других откровенных образах. Оно и не удивительно, что именно такие фото собирают больше лайков от ее подписчиков, а также становятся темой для обсуждения в сети.

Примечательно Vodka Brand Champion 2021: Nemiroff стал водочным брендом №1 в мире

На этот раз Мисс Вселенная 2012 снялась в крошечном бикини у бассейна. Фотографии настолько сильно понравились ее поклонникам, что они просто не могли удержать своих эмоций. Не обошлось и без комментариев, в которых воспевают соблазнительные формы модели:

"Ты потрясающая и настолько невероятная";

"Твоё тело – настоящее пламя";

"У тебя безупречное тело";

"Самая сексуальная леди";

"Чрезвычайно привлекательная";

"Почему ты настолько красива, ты же буквально убиваешь всех своей красотой";

"Настоящая королева".

Нам тоже безумно нравится Оливиа Калпо. Поэтому призываем тебя не только поставить ей лайк и оставить комментарий. Желательно еще и подписаться на модель, чтобы не пропустить порцию горяченького от нее!