Оля Полякова знялася у червоному купальнику на газоні. І все було б нічого, якби не зловживання фоторедакторами. Уважні користувачі мережі зауважили, що над деякими світлинами відверто "почаклували", щоб зробити животик співачки ідеальним.

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І якщо Оля Полякова очікувала критику, пов'язану з її віком і відвертістю світлин, то прилетіло їй з несподіваного боку. Але потрібно бути максимально відвертими: так редагувати фотографії не можна!

"Фотошоп. Видно як живіт підтягувала, що аж поле попливло";

"Показуйте те, що є, і підписників буде більше. А на фотошоп дивитися не цікаво";

"Там щось підгоріло".

Задля справедливості відзначимо, що здебільшого користувачі мережі залишали компліменти під постом співачки:

"На вулиці і так спекотно, а вона ще й підігріває";

"Надзвичайно красива жінка";

"Справжня Афродіта";

"Шикарна фігура і дивитися приємно".

Ми ж закликаємо Олю Полякову перестати зловживати фотошопом. Підписники й так у захваті від неї. Це доводить майже 90 тисяч лайків за добу. І ця кількість, звичайно ж, з кожним днем лише росте.

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